アフリカ・ネーションズカップのグループステージ全日程が終了し、ノックアウトステージのラウンド16に進出するクラブが出揃った。
グループステージ第3節の残り試合が20日に開催。グループEで首位に立っていたコートジボワール代表はアルジェリア代表を3－1で下した。2位の赤道ギニア代表はシエラレオネ代表に1－0で勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。
グループFの首位ガンビア代表は1－0でチュニジア代表に1－0で勝利、2位マリ代表はモーリタニア代表に2－0で勝利し、それぞれラウンド16へと駒を進めた。なお、得失点差でマリ代表が首位通過となった。
この結果、グループステージの全日程が終了。各グループの1位、2位に加え、各3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進出する。各グループステージ最終節の結果、順位表、ラウンド16の組み合わせは以下の通り。
■第3節結果
▼1月17日
ブルキナファソ代表 1－1 エチオピア代表
カーボベルデ代表 1－1 カメルーン代表
▼1月18日
マラウイ代表 0－0 セネガル代表
ジンバブエ代表 2－1 ギニア代表
ガボン代表 2－2 モロッコ代表
ガーナ代表 2－3 コモロ代表
▼1月19日
エジプト代表 1－0 スーダン代表
ギニアビサウ代表 0－2 ナイジェリア代表
▼1月20日
コートジボワール代表 3－1 アルジェリア代表
シエラレオネ代表 0－1 赤道ギニア代表
ガンビア代表 1－0 チュニジア代表
マリ代表 2－0 モーリタニア代表
■順位表
▼グループA
1位 カメルーン代表（勝ち点7）
2位 ブルキナファソ代表（勝ち点4）
3位 カーボベルデ代表（勝ち点4）
4位 エチオピア代表（勝ち点1）
▼グループB
1位 セネガル代表（勝ち点5）
2位 ギニア代表（勝ち点4）
3位 マラウイ代表（勝ち点4）
4位 ジンバブエ代表（勝ち点3）
▼グループC
1位 モロッコ代表（勝ち点7）
2位 ガボン代表（勝ち点5）
3位 コモロ代表（勝ち点3）
4位 ガーナ代表（勝ち点1）
▼グループD
1位 ナイジェリア代表（勝ち点9）
2位 エジプト代表（勝ち点6）
3位 スーダン代表（勝ち点1）
4位 ギニアビサウ代表（勝ち点1）
▼グループE
1位 コートジボワール代表（勝ち点7）
2位 赤道ギニア代表（勝ち点6）
3位 シエラレオネ代表（勝ち点2）
4位 アルジェリア代表（勝ち点1）
▼グループF
1位 マリ代表（勝ち点7）
2位 ガンビア代表（勝ち点7）
3位 チュニジア代表（勝ち点3）
4位 モーリタニア代表（勝ち点0）
■ラウンド16
▼23日
ブルキナファソ代表 vs ガボン代表
ナイジェリア代表 vs チュニジア代表
▼24日
ギニア代表 vs ガンビア代表
カメルーン代表 vs コモロ代表
▼25日
セネガル代表 vs カーボベルデ代表
モロッコ代表 vs マラウイ代表
▼26日
コートジボワール代表 vs エジプト代表
マリ代表 vs 赤道ギニア代表