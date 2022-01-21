アフリカ・ネーションズカップのグループステージ全日程が終了した [写真]=Getty Images

　アフリカ・ネーションズカップのグループステージ全日程が終了し、ノックアウトステージのラウンド16に進出するクラブが出揃った。

　グループステージ第3節の残り試合が20日に開催。グループEで首位に立っていたコートジボワール代表はアルジェリア代表を3－1で下した。2位の赤道ギニア代表はシエラレオネ代表に1－0で勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。

　グループFの首位ガンビア代表は1－0でチュニジア代表に1－0で勝利、2位マリ代表はモーリタニア代表に2－0で勝利し、それぞれラウンド16へと駒を進めた。なお、得失点差でマリ代表が首位通過となった。

　この結果、グループステージの全日程が終了。各グループの1位、2位に加え、各3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進出する。各グループステージ最終節の結果、順位表、ラウンド16の組み合わせは以下の通り。

■第3節結果
▼1月17日
ブルキナファソ代表　1－1　エチオピア代表
カーボベルデ代表　1－1　カメルーン代表

▼1月18日
マラウイ代表　0－0　セネガル代表
ジンバブエ代表　2－1　ギニア代表
ガボン代表　2－2　モロッコ代表
ガーナ代表　2－3　コモロ代表

▼1月19日
エジプト代表　1－0　スーダン代表
ギニアビサウ代表　0－2　ナイジェリア代表

▼1月20日
コートジボワール代表　3－1　アルジェリア代表
シエラレオネ代表　0－1　赤道ギニア代表
ガンビア代表　1－0　チュニジア代表
マリ代表　2－0　モーリタニア代表

■順位表
▼グループA
1位　カメルーン代表（勝ち点7）
2位　ブルキナファソ代表（勝ち点4）
3位　カーボベルデ代表（勝ち点4）
4位　エチオピア代表（勝ち点1）

▼グループB
1位　セネガル代表（勝ち点5）
2位　ギニア代表（勝ち点4）
3位　マラウイ代表（勝ち点4）
4位　ジンバブエ代表（勝ち点3）

▼グループC
1位　モロッコ代表（勝ち点7）
2位　ガボン代表（勝ち点5）
3位　コモロ代表（勝ち点3）
4位　ガーナ代表（勝ち点1）

▼グループD
1位　ナイジェリア代表（勝ち点9）
2位　エジプト代表（勝ち点6）
3位　スーダン代表（勝ち点1）
4位　ギニアビサウ代表（勝ち点1）

▼グループE
1位　コートジボワール代表（勝ち点7）
2位　赤道ギニア代表（勝ち点6）
3位　シエラレオネ代表（勝ち点2）
4位　アルジェリア代表（勝ち点1）

▼グループF
1位　マリ代表（勝ち点7）
2位　ガンビア代表（勝ち点7）
3位　チュニジア代表（勝ち点3）
4位　モーリタニア代表（勝ち点0）

■ラウンド16
▼23日
ブルキナファソ代表　vs　ガボン代表
ナイジェリア代表　vs　チュニジア代表

▼24日
ギニア代表　vs　ガンビア代表
カメルーン代表　vs　コモロ代表

▼25日
セネガル代表　vs　カーボベルデ代表
モロッコ代表　vs　マラウイ代表

▼26日
コートジボワール代表　vs　エジプト代表
マリ代表　vs　赤道ギニア代表