東京ヤクルトスワローズ　春季キャンプ2022情報　期間日程スケジュール　…

東京ヤクルトスワローズは、春季キャンプを2月1日から開催する。

期間

●一軍

日程

2月1日（火）～2月28日（月）

場所

ANA BALL PARK 浦添

●二軍

日程

2月1日（火）～2月25日（金）

場所

西都原（さいとばる）運動公園野球場

キャンプメンバー

【一軍】

投手

奥川恭伸、石山泰稚、高梨裕稔、原樹理、清水昇、石川雅規、木澤尚文、星知弥、小川泰弘、田口麗斗、杉山晃基、梅野雄吾、大西広樹、高橋奎二、金久保優斗、大下佑馬、宮台康平、今野龍太、小澤怜史、丸山翔大

捕手

中村悠平、内山壮真、嶋基宏、古賀優大

内野手

山田哲人、西浦直亨、荒木貴裕、宮本丈、村上宗隆、武岡龍世、松本友、吉田大成、赤羽由紘

外野手

並木秀尊、丸山和郁、塩見泰隆、青木宣親、山崎晃大朗

【二軍】

投手

山下輝、寺島成輝、山野太一、坂本光士郎、吉田大喜、市川悠太、柴田大地、近藤弘樹、長谷川宙輝、鈴木裕太、久保拓眞、竹山日向、嘉手苅浩太、下慎之介

捕手

西田明央、松本直樹、松井聖、内山太嗣

内野手

奥村展征、川端慎吾、元山飛優、内川聖一、太田賢吾、長岡秀樹、小森航大郎

外野手

中山翔太、坂口智隆、渡邉大樹、濱田太貴、岩田幸宏

※外国人選手6名の来日は未定