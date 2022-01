コッパ・イタリアの5回戦(ラウンド16)が各地で開催された。

5回戦最後の試合はローマとレッチェ(2部)が対戦。試合はレッチェが先制したものの、ローマがセットプレーから前半のうちに同点に戻すと54分、好調のタミー・アブラハムが個人技でこじ開け勝ち越しに成功した。

62分にはマリオ・ガルジウロが2枚目のカードをもらい退場に。数的有利に立ったローマがさらに追加点を叩き込み3-1で勝利した。

これで12日から開催されていた5回戦は終了。準々決勝に進出するクラブと対戦カードが決定した。

ラウンド16の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り

■5回戦の結果

アタランタ 2-0 ヴェネツィア

ナポリ 2-5 フィオレンティーナ

ミラン 3-1 ジェノア

ラツィオ 1-0 ウディネーゼ

ユヴェントス 4-1 サンプドリア

サッスオーロ 1-0 カリアリ

インテル 3-2 エンポリ

ローマ 3-1 レッチェ(2部)

■準々決勝の対戦カード

▼2月9日

アタランタ vs フィオレンティーナ

インテル vs ローマ

ユヴェントス vs サッスオーロ

ミラン vs ラツィオ