吉田秋生原作による舞台「『BANANA FISH』The Stage」と三越伊勢丹がコラボレート。アパレルアイテムやアクセサリーが、本日1月20日から2月9日10時まで三越伊勢丹オンラインストアで受注販売されている。

ラインナップされたのは「ゴールドイヤーカフ」「ショートスリーブTシャツ」「タイプライターシャツ」「シルバーロゴチャーム付マスクチェーン」。「ゴールドイヤーカフ」はアッシュ、英二をそれぞれモチーフにした2種類が用意された。アッシュのイヤーカフはイエローゴールドのリングにグリーンアゲート、英二のイヤーカフはホワイトゴールドのリングにオニキスが飾られている。

「ショートスリーブTシャツ」はアッシュがいつも着ている白いTシャツをモチーフに作られたアイテム。シルエットと生地のバランスにこだわり、ラフでありながらもスタイリッシュな趣に仕上げられている。「タイプライターシャツ」には作品のハードな世界観と英二のイメージに合わせて、キレイに見えつつもタフさを感じさせる「タイプライター」という織り方の素材を使用。ハリ感と光沢のある生地が特徴だ。どちらのシャツも裾部分には「My soul is always with you」という文字が刺繍されている。

「シルバーロゴチャーム付マスクチェーン」はチャーム部分に作品ロゴと銃痕がデザインされた商品。銃痕の中央にはアッシュの緑色の瞳を表現したジルコニアがはめこまれている。裏面にはシャツに刺繍されている文字と同じ「My soul is always with you」が刻まれた。

価格は「ゴールドイヤーカフ」が税込各4万4000円、「ショートスリーブTシャツ」が税込6600円、「タイプライターシャツ」が税込1万4300円、「シルバーロゴチャーム付マスクチェーン」が税込5940円。また三越伊勢丹メディア芸術の公式Twitter(@im_MediaArts)では、本日1月20日にフォロー&リツイートキャンペーンがスタートした。応募者の中から抽選で1人に、アッシュをモチーフにした「ゴールドイヤーカフ」が贈られる。