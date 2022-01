激レア！RAMPAGEのボーカル3人がラジオに登場「仲が悪いからじゃないよね!?」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・RIKUさんと川村壱馬さん、吉野北人さんが、1月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのぺえ教頭と、GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーでゲストの先輩でもあるこもり校長が迎えました。3人とこもり校長は、どういう間柄なのでしょか。ぺえ教頭の突っ込んだ質問を前後編にわたって紹介します。その前編。

こもり校長:この3人が揃うのって、珍しいよね?

吉野:本当にそうです。

こもり校長:3人だけでラジオに出るのって、どれくらいぶり?

RIKU:デビューぶりぐらい?

川村:そうだね。5年ぶりくらい。

吉野:大体、ボーカルとパフォーマーの2人でみたいな。

RIKU:3人ではないですね。

こもり校長:しかもRAMPAGE先生は16人いるから、組み合わせが結構あるのよ。だからこの3人というのはなかなか激レアで、「ついにRAMPAGE先生が本気でくるんだ!」って思って緊張してる(笑)。

ぺえ教頭:仲が悪いから、この組み合わせがなかったわけじゃないよね!?

こもり校長:それは、俺もわからない……(笑)。

吉野:仲が良すぎて気持ち悪いくらいですね。

ぺえ教頭:本当に!?

3人:…………(笑)。

RIKU:もちろん、生まれも育ちも違う人間が集まったわけですから、いろいろありましたよ! ぶつかることもありましたね。そういうのを経て……しかも、たくさん(一緒に)歌ってきたんで。デビュー5周年なんですけど、つながる部分を感じることが多くなってきましたね。

こもり校長:5周年かぁ……。

ぺえ教頭:雨降って地固まるみたいなことよね。

ぺえ教頭:ちなみに、校長と仲はいいの?

3人:それは……………。

こもり校長:こういう感じです(笑)。

ぺえ教頭:“強いて言うなら”みたいなのもいないの?

RIKU:(自分以外の)2人じゃないですか?

こもり校長:じゃあ、2人です! 壱馬先生と北人先生……いや、RIKU先生も変わんないよ!

RIKU:そうなんですか!?

川村:でも、幼なじみをやったじゃないですか?

こもり校長:そうそう。壱馬先生が主演の映画(2019年公開の『HiGH&LOW THE WORST』)に幼なじみ役で出させてもらったことがあるんだけど……そのときに共演した志尊淳先生と(川村さんが)仲良くなりすぎちゃって、「俺らよりそっちか!」みたいなことになってましたよね?

川村:みんなともいましたよ!

全員:(笑)。

ぺえ教頭:でも……まだ打ち解けていないのは、空気でわかるわね(笑)。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE は、1月25日(火)にニューアルバム『RAY OF LIGHT』をリリース。コロナ禍で制作された今作には、“光となってみなさんの道筋を作っていく”という思いが込められているとのことです。

