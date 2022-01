アニソンレーベル・ランティスによる新たなプロジェクト「CLUB Lantis」が始動する。

「CLUB Lantis」は日本が世界に誇る文化“アニソン”と“エクストリームミュージック”を融合させ、さまざまなアーティストとともに新しい形のアニソンを世界のファンに届けるプロジェクト。プロジェクトの第1弾として、3月16日にリミックスアルバム「CLUB Lantis presents Remix the Future」がリリースされる。本作では若手のリミキサーや海外のクリエイターがランティスから発表されたアニソンをリミックス。テレビアニメ「ローゼンメイデン・トロイメント」オープニング主題歌「聖少女領域」やテレビアニメ「中二病でも恋がしたい!」オープニング主題歌「Sparkling Daydream」、テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」エンディング主題歌「ハレ晴レユカイ」、テレビアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」オープニング主題歌「Sincerely」など全11曲のリミックスバージョンが収録される。

またこの発表に合わせて「CLUB Lantis」のTwitter公式アカウントも開設された。

「CLUB Lantis presents Remix the Future」収録曲

01. 聖少女領域 -FAIZ Remix-(テレビアニメ「ローゼンメイデン・トロイメント」オープニング主題歌)

02. ワガママMIRROR HEART -yuzen Remix-(テレビアニメ「政宗くんのリベンジ」オープニング主題歌)

03. 快眠!安眠!スヤリスト生活 -DC Mizey Remix-(テレビアニメ「魔王城でおやすみ」オープニング主題歌)

04. 流星ダンスフロア -Musicarus Remix-(テレビアニメ「魔法陣グルグル」2クール目オープニング主題歌)

05. Sparkling Daydream -the dig account Remix-(テレビアニメ「中二病でも恋がしたい!」オープニング主題歌)

06. Lovely Girls Anthem -Soulecta Remix- (テレビアニメ「探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕」エンディング主題歌)

07. Zzz -Kijibato Remix-(テレビアニメ「日常」エンディング主題歌)

08. ハレ晴レユカイ -ALRT Remix-(テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」エンディング主題歌)

09. The Other Side of the Wall -kleem LO Remix-(テレビアニメ「プリンセス・プリンシパル」オープニング主題歌)

10. Sincerely -osirasekita Remix-(テレビアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」オープニング主題歌)

11. おかえり -cute girls doing cute things Remix-(テレビアニメ「のんのんびより りぴーと」エンディング主題歌)