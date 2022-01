ライダー敵Tシャツ「ヴィラン」第四弾は『響鬼』『エグゼイド』！

平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成仮面ライダー作品に登場する敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした『デザインTシャツ -VILLAIN-』の第四弾を発表した。

第四弾は『仮面ライダー響鬼』より「童子・姫」、『仮面ライダーエグゼイド』より「グレングラファイトバグスター」の2柄を展開する。

「-VILLAIN-」のコンセプトは、「『怪人』を見るドミナントの眼差しは、他者と自己の間に引かれた深い境界線を意識させると同時に、”見る行為=見られている事を認める行為” という本質を孕んでいます。その越境、強いては置換の可能性を示す事で、多様性のメッセージを発信するシリーズです」とされている。

横長のカットで画像を切り取り、場合によっては怪人の顔を見せないというデザイン的な処理が施されている。

童子と姫は、『仮面ライダー響鬼』に登場した、怪物・魔化魍を育てる幹部的な存在。

デザインに添えられた『Come up .Were clapping here .』のメッセージは、鬼を挑発する童子と姫の不気味な声を思い出させるとともに、童子、姫と鬼との関係性を間接的に表現している。

グレングラファイトバグスターは『仮面ライダーエグゼイド』の幹部怪人グラファイトバグスターの最終進化形態。

『Neither the past nor the future. Right now.』のメッセージは、過去でも未来でもなく、今この瞬間の闘いに己のすべてを懸けたグレングラファイトバグスターの生き様を表現している。

「-VILLAIN-」シリーズは今回で9種め。全20種が予告されており、番組放送順とは異なる順番でリリースされるとアナウンスされている。

