◆ 春季キャンプ「A組」で発表済み

ロッテは20日、藤原恭大選手が新型コロナウイルス陽性判定を受けたと発表した。

球団の発表によると、大阪での自主トレを終えて帰京する際の検査で感染が判明。無症状ではあるものの、大阪府内で隔離措置をとっているという。

2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けは19日に発表済みで、藤原はA組に名を連ねている。

【画像】藤原が自主トレ開始を伝えるインスタ投稿

