中日ドラゴンズ　春季キャンプ2022情報　期間日程スケジュール　キャンプ…

中日ドラゴンズは、春季キャンプを2月1日から開催する。

期間

●一軍

日程

2月1日(火)～2月25日(金)

場所

Agreスタジアム北谷

●二軍

日程

2月1日(火)～2月25日(金)

場所

オキハム読谷平和の森球場

キャンプメンバー

【一軍】

投手

小笠原慎之介、田島慎二、橋本侑樹、岩嵜翔、柳裕也、梅津晃大、高橋宏斗、岡田俊哉、大野雄大、佐藤優、石森大誠、森博人、岡野祐一郎、勝野昌慶、鈴木博志、笠原祥太郎、清水達也、藤嶋健人、山本拓実、垣越建伸、近藤廉、上田洸太朗、松木平優太、大嶺祐太

捕手

木下拓哉、山下斐紹、郡司裕也、石橋康太

内野手

高松渡、京田陽太、石川昂弥、高橋周平、阿部寿樹、根尾昂、三ツ俣大樹、ダヤン・ビシエド

外野手

鵜飼航丞、福留孝介、三好大倫、ブライト健太、伊藤康祐、岡林勇希

【二軍】

投手

谷元圭介、福谷浩司、ジャリエル・ロドリゲス、祖父江大輔、福敬登、松葉貴大、石田健人マルク、加藤翼、ライデル・マルティネス、竹内龍臣、濱田達郎、松田亘哲、石川翔、福島章太

捕手

大野奨太、味谷大誠、アリエル・マルティネス、桂依央利

内野手

石岡諒太、石垣雅海、土田龍空、溝脇隼人、福田永将、星野真生、堂上直倫、ルーク・ワカマツ

外野手

平田良介、大島洋平、福元悠真、渡辺勝、滝野要、加藤翔平