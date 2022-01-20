北海道日本ハムファイターズ　春季キャンプ2022情報　期間日程スケジュー…

北海道日本ハムファイターズは、春季キャンプを2月1日から開催する。
期間
●一軍
日程
2月1日(火)～2月28日(月)
場所
タピックスタジアム名護（名護市営球場）
●ファーム
日程
2月1日(火)～27日(日)
場所
かいぎんスタジアム国頭
キャンプメンバー
【一軍】
投手
生田目翼、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、金子千尋、杉浦稔大、宮西尚生、河野竜生、井口和朋、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、福田俊、鈴木健矢、池田隆英、玉井大翔、谷川昌希、根本悠楓、望月大希、古川侑利
捕手
清水優心、古川裕大、宇佐見真吾、郡拓也、石川亮
内野手
杉谷拳士、上川畑大悟、中島卓也、渡邉諒、野村佑希、髙濱祐仁、水野達稀、細川凌平
外野手
王柏融、近藤健介、淺間大基、五十幡亮汰、今川優馬、万波中正
【ファーム】
投手
達孝太、上原健太、柿木蓮、畔柳亨丞、石川直也、長谷川威展、松浦慶斗、北山亘基、北浦竜次、長谷川凌汰、松本遼大、齊藤伸治、福島蓮、柳川大晟、田中瑛斗、高山優希、姫野優也
捕手
田宮裕涼、梅林優貴、速水隆成
内野手
清宮幸太郎、谷内亮太、石井一成、有薗直輝、阪口樂、上野響平、佐藤龍世、樋口龍之介、難波侑平
外野手
松本剛、木村文紀、片岡奨人、宮田輝星、阿部和広