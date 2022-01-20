千葉ロッテマリーンズ　春季キャンプ2022情報　期間日程スケジュール　キ…

千葉ロッテマリーンズは、春季キャンプを2月1日から開催。一次キャンプ地の沖縄県石垣島での春季キャンプは15年目、二次キャンプ地である沖縄県糸満市での春季キャンプは初となる。

期間

●一次キャンプ

日程

1軍：2月1日(火)～2月13日(日)

2軍：2月1日(火)～2月26日(土)

場所

石垣島 石垣市中央運動公園野球場

●二次キャンプ

日程

2月15日(火)～2月20日(日)

場所

沖縄県糸満市 糸満市西崎総合運動公園

石垣島キャンプメンバー

【A組】

投手

石川歩、小島和哉、美馬学、佐々木朗希、東妻勇輔、廣畑敦也、八木彬、鈴木昭汰、小野郁、成田翔、岩下大輝、本前郁也、益田直也、河村説人、横山陸人、森遼大朗、古谷拓郎、国吉佑樹、小沼健太

捕手

松川虎生、佐藤都志也、加藤匠馬、柿沼友哉

内野手

池田来翔、藤岡裕大、安田尚憲、中村奨吾、平沢大河、福田光輝、小川龍成

外野手

藤原恭大、岡大海、菅野剛士、髙部瑛斗、山口航輝、和田康士朗、山本大斗

【B組】

投手

佐々木千隼、種市篤暉、二木康太、唐川侑己、東條大樹、山本大貴、西野勇士、土肥星也、秋山正雲、田中靖洋、中村稔弥、中森俊介、土居豪人、田中楓基、永島田輝斗、佐藤奨真、松永昂大

捕手

田村龍弘、吉田裕太、江村直也、植田将太、谷川唯人、村山亮介

内野手

三木亮、井上晴哉、茶谷健太、西巻賢二、速水将太

外野手

荻野貴司、角中勝也、福田秀平、西川僚祐