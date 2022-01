『ゴジラVSコング』の怪獣が緻密造形＆彩色のミニフィギュアに！

プレックスは映画『ゴジラVSコング』の怪獣をフィギュア化した「激造シリーズ GODZILLA VS. KONG(2021)BOX」の情報を公開した。

『ゴジラVSコング』は2021年の特撮映画。怪獣王ゴジラとコングの戦いを描いた作品。

「激造シリーズ GODZILLA VS. KONG(2021)BOX」は、『ゴジラVSコング』に登場したゴジラ、コング、メカゴジラ、スカルクローラーをフィギュア化したアイテムのボックスセット。

各全高10センチ前後のミニサイズながら、緻密な造形でこだわりの彩色が施されている。

ゴジラの放射火炎発射の際の発光をイメージした背びれや口の中の塗装、コングの躍動感あふれるポージングや毛並みの再現などは、映画の感動が甦るような出来映えとなっている。

なお「激造シリーズ GODZILLA VS. KONG(2021)」はトレーディング仕様となっているため、店頭の単品版ではどれが出るか分からないブラインドパッケージとなる予定だ。

>>>「激造シリーズ GODZILLA VS. KONG(2021)」の画像を全部見る(画像6点)

(C) 2022 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary