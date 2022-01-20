決勝トーナメント進出を決めたエジプト代表 [写真]=Getty Images

　アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第3節が19日に行われ、グループDの2試合が行われた。

　1勝1敗でグループ2位だったエジプト代表は、グループ最下位のスーダン代表と対戦。35分にCKからモハメド・アブデルモネイムが頭で合わせエジプトが先制すると、最後までこの1点を守り切り、1－0で勝利。2位での決勝トーナメント進出を果たした。

　2連勝でグループ突破を決めていたナイジェリア代表は、グループ3位のギニアビサウ代表と対戦。スコアレスで迎えた56分にウマル・サディクのゴールでナイジェリアが先制すると、75分にはウィリアム・トロースト・エコングが追加点を挙げ、2－0で試合終了。今大会で唯一のグループ3連勝で首位通過を決めた。

　各グループの試合結果、順位表は以下の通り。

■第3節結果・日程
▼1月17日
ブルキナファソ代表　1－1　エチオピア代表
カーボベルデ代表　1－1　カメルーン代表

▼1月18日
マラウイ代表　0－0　セネガル代表
ジンバブエ代表　2－1　ギニア代表
ガボン代表　2－2　モロッコ代表
ガーナ代表　2－3　コモロ代表

▼1月19日
エジプト代表　1－0　スーダン代表
ギニアビサウ代表　0－2　ナイジェリア代表

▼1月20日
コートジボワール代表　vs　アルジェリア代表
シエラレオネ代表　vs　赤道ギニア代表
ガンビア代表　vs　チュニジア代表
マリ代表　vs　モーリタニア代表

■順位表
▼グループA
1位　カメルーン代表（勝ち点7）
2位　ブルキナファソ代表（勝ち点4）
3位　カーボベルデ代表（勝ち点4）
4位　エチオピア代表（勝ち点1）

▼グループB
1位　セネガル代表（勝ち点5）
2位　ギニア代表（勝ち点4）
3位　マラウイ代表（勝ち点4）
4位　ジンバブエ代表（勝ち点3）

▼グループC
1位　モロッコ代表（勝ち点7）
2位　ガボン代表（勝ち点5）
3位　コモロ代表（勝ち点3）
4位　ガーナ代表（勝ち点1）

▼グループD
1位　ナイジェリア代表（勝ち点9）
2位　エジプト代表（勝ち点6）
3位　スーダン代表（勝ち点1）
4位　ギニアビサウ代表（勝ち点1）

▼グループE
1位　コートジボワール代表（勝ち点4）
2位　赤道ギニア代表（勝ち点3）
3位　シエラレオネ代表（勝ち点2）
4位　アルジェリア代表（勝ち点1）

▼グループF
1位　ガンビア代表（勝ち点4）
2位　マリ代表（勝ち点4）
3位　チュニジア代表（勝ち点3）
4位　モーリタニア代表（勝ち点0）