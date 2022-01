アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第3節が19日に行われ、グループDの2試合が行われた。

1勝1敗でグループ2位だったエジプト代表は、グループ最下位のスーダン代表と対戦。35分にCKからモハメド・アブデルモネイムが頭で合わせエジプトが先制すると、最後までこの1点を守り切り、1-0で勝利。2位での決勝トーナメント進出を果たした。

2連勝でグループ突破を決めていたナイジェリア代表は、グループ3位のギニアビサウ代表と対戦。スコアレスで迎えた56分にウマル・サディクのゴールでナイジェリアが先制すると、75分にはウィリアム・トロースト・エコングが追加点を挙げ、2-0で試合終了。今大会で唯一のグループ3連勝で首位通過を決めた。

各グループの試合結果、順位表は以下の通り。

■第3節結果・日程

▼1月17日

ブルキナファソ代表 1-1 エチオピア代表

カーボベルデ代表 1-1 カメルーン代表

▼1月18日

マラウイ代表 0-0 セネガル代表

ジンバブエ代表 2-1 ギニア代表

ガボン代表 2-2 モロッコ代表

ガーナ代表 2-3 コモロ代表

▼1月19日

エジプト代表 1-0 スーダン代表

ギニアビサウ代表 0-2 ナイジェリア代表

▼1月20日

コートジボワール代表 vs アルジェリア代表

シエラレオネ代表 vs 赤道ギニア代表

ガンビア代表 vs チュニジア代表

マリ代表 vs モーリタニア代表

■順位表

▼グループA

1位 カメルーン代表(勝ち点7)

2位 ブルキナファソ代表(勝ち点4)

3位 カーボベルデ代表(勝ち点4)

4位 エチオピア代表(勝ち点1)

▼グループB

1位 セネガル代表(勝ち点5)

2位 ギニア代表(勝ち点4)

3位 マラウイ代表(勝ち点4)

4位 ジンバブエ代表(勝ち点3)

▼グループC

1位 モロッコ代表(勝ち点7)

2位 ガボン代表(勝ち点5)

3位 コモロ代表(勝ち点3)

4位 ガーナ代表(勝ち点1)

▼グループD

1位 ナイジェリア代表(勝ち点9)

2位 エジプト代表(勝ち点6)

3位 スーダン代表(勝ち点1)

4位 ギニアビサウ代表(勝ち点1)

▼グループE

1位 コートジボワール代表(勝ち点4)

2位 赤道ギニア代表(勝ち点3)

3位 シエラレオネ代表(勝ち点2)

4位 アルジェリア代表(勝ち点1)

▼グループF

1位 ガンビア代表(勝ち点4)

2位 マリ代表(勝ち点4)

3位 チュニジア代表(勝ち点3)

4位 モーリタニア代表(勝ち点0)