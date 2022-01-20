アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第3節が19日に行われ、グループDの2試合が行われた。
1勝1敗でグループ2位だったエジプト代表は、グループ最下位のスーダン代表と対戦。35分にCKからモハメド・アブデルモネイムが頭で合わせエジプトが先制すると、最後までこの1点を守り切り、1－0で勝利。2位での決勝トーナメント進出を果たした。
2連勝でグループ突破を決めていたナイジェリア代表は、グループ3位のギニアビサウ代表と対戦。スコアレスで迎えた56分にウマル・サディクのゴールでナイジェリアが先制すると、75分にはウィリアム・トロースト・エコングが追加点を挙げ、2－0で試合終了。今大会で唯一のグループ3連勝で首位通過を決めた。
各グループの試合結果、順位表は以下の通り。
■第3節結果・日程
▼1月17日
ブルキナファソ代表 1－1 エチオピア代表
カーボベルデ代表 1－1 カメルーン代表
▼1月18日
マラウイ代表 0－0 セネガル代表
ジンバブエ代表 2－1 ギニア代表
ガボン代表 2－2 モロッコ代表
ガーナ代表 2－3 コモロ代表
▼1月19日
エジプト代表 1－0 スーダン代表
ギニアビサウ代表 0－2 ナイジェリア代表
▼1月20日
コートジボワール代表 vs アルジェリア代表
シエラレオネ代表 vs 赤道ギニア代表
ガンビア代表 vs チュニジア代表
マリ代表 vs モーリタニア代表
■順位表
▼グループA
1位 カメルーン代表（勝ち点7）
2位 ブルキナファソ代表（勝ち点4）
3位 カーボベルデ代表（勝ち点4）
4位 エチオピア代表（勝ち点1）
▼グループB
1位 セネガル代表（勝ち点5）
2位 ギニア代表（勝ち点4）
3位 マラウイ代表（勝ち点4）
4位 ジンバブエ代表（勝ち点3）
▼グループC
1位 モロッコ代表（勝ち点7）
2位 ガボン代表（勝ち点5）
3位 コモロ代表（勝ち点3）
4位 ガーナ代表（勝ち点1）
▼グループD
1位 ナイジェリア代表（勝ち点9）
2位 エジプト代表（勝ち点6）
3位 スーダン代表（勝ち点1）
4位 ギニアビサウ代表（勝ち点1）
▼グループE
1位 コートジボワール代表（勝ち点4）
2位 赤道ギニア代表（勝ち点3）
3位 シエラレオネ代表（勝ち点2）
4位 アルジェリア代表（勝ち点1）
▼グループF
1位 ガンビア代表（勝ち点4）
2位 マリ代表（勝ち点4）
3位 チュニジア代表（勝ち点3）
4位 モーリタニア代表（勝ち点0）