『ヒロアカ×タワレコ』コラボカフェ開催！メニューをチェック！

タワーレコードは、週刊少年ジャンプ(集英社刊)で連載中の人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』通称 ”ヒロアカ” の劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション』の2月16日(水)Blu-ray&DVD発売を記念して、2月5日(土)から順次コラボレーション企画を実施する。

『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中。「個性」と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称「デク」が社会を守り、個性を悪用する犯罪者 ”敵〈ヴィラン〉” に立ち向かう「ヒーロー」になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語。「友情・勝利・努力」をまっすぐに突き進むジャンプ王道ヒーローアクションだ。

コミックを原作とするTVアニメシリーズは、2016年4月の第1期を皮切りにこれまでに第5期まで放送。さらに劇場版も2021年夏に第3作『ワールドヒーローズミッション』を公開し、観客動員数244万人、興行収入33.7億円の大ヒットを記録。コミック、アニメ共に屈指の人気を誇る作品としての地位を確立している。

今回開催されるキャンペーンでは、2月5日(土)から東名阪3店舗(TOWER RECORDS CAFE 渋谷店/名古屋栄スカイル店/梅田NU茶屋町店)のTOWER RECORDS CAFEでコラボメニューを展開。本コラボ限定の緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍、ロディ・ソウルの描き下ろしイラストを散りばめた店内で、ヒロアカのキャラクターやストーリーをイメージしたオリジナルの食事やドリンクが楽しめる。

コラボカフェの席を予約した方や、コラボメニューを注文の方には先着で特典をプレゼント。なかでもフードとスイーツ、ドリンクの3点をセットで注文した場合は、タワーレコードのスタッフが身に着けているネームタグ風カードがランダムでプレゼントされる。

また、描き下ろしイラストを使用した新しいグッズも期間限定で販売。2月5日(土)からコラボカフェにて、2月15日(火)からはタワーレコード4店舗(タワーレコード池袋店/仙台パルコ店/アリオ八尾店/アミュプラザ博多店)で取り扱い予定だ。

そのほか、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション×NO ANIME, NO LIFE.』スペシャル・コラボポスターの店頭掲示や、タワーレコードの開店時に店内で流れるアナウンスを緑谷出久(CV:山下大輝)、爆豪勝己(CV:岡本信彦)が担当!

さらにタワーレコードで『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション』Blu-rayまたはDVDを1点購入につき先着で、タワーレコード オリジナル特典として『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション×NO ANIME, NO LIFE.』スペシャル・コラボポスターが1枚プレゼントされる。

この機会に、タワーレコードで『ヒロアカ』コラボ企画を堪能しよう!

>>>メニューやグッズを見る(写真19点)

(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社