Spotifyが期待する2022年ネクストブレイクアーティスト10組発表

Spotifyが、2022年に飛躍が期待される注目の国内新進アーティスト10組を「RADAR: Early Noise 2022」として選出した。

Spotifyは今後年間を通して10組のアーティストをサポートする。2017年にスタートした本企画からはこれまでにあいみょん、Official髭男dism、King Gnu、藤井風、Vaundy他、様々なアーティストをが多くのリスナーを獲得。6年目を迎える今回は、アーティストがより多くの音楽ファンに作品を届け、クリエイティブな魅力を発信できるよう、プレイリストやイベントなどでのサポートに加え、新たな取り組みも実施していく。

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＜「RADAR:Early Noise 2022」選出アーティスト＞

※50音順

ao

秋山瑠付き

ego apartment

CVLTE

菅原圭

tonun

Bialystocks

Bleecker Chrome

Penthouse

WurtS

「RADAR:Early Noise 2022」URL

https://open.spotify.com/genre/radar-page

「RADAR:Early Noise 2022」プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4OR8pnFkwhR