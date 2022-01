『シナモロール』20周年記念！可愛すぎる限定シルバーネックレス

コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、「シナモロール」20周年記念 限定シルバーネックレスの発売を開始した。

2022年にデビュー20周年を迎えるサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

そんなシナモロール20周年を記念してこの度登場するのは、お空でプカプカ浮いているシナモンの姿が愛らしいネックレス。王冠を身に着けたシナモンの左耳には誕生石のアクアマリンがセットされ、ふわふわな雲には大ぶりなブルーのストーンがセットされている。

ネックレスは20周年限定オリジナルBOXに入れてお届けされ、さらにジュエリークロスもついてくる! ジュエリークロスは「シナモロールブルー」に、ネックレス同様お空でプカプカ浮いているシナモンが描かれたとっても可愛いデザインとなっている。

本商品は、FanFun MARKET、THE KISS 新宿マルイアネックス店、THE KISS公式オンラインショップにて取り扱い。

シナモロール20周年を、本ネックレスでお祝いしよう♪

>>>ネックレスやオリジナルBOX/ジュエリークロスデザインを見る(写真4点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L625312