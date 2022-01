Cody・Lee(李) 海外での高い評価に「海を越えて届くな…！」

Cody・Lee(李)のボーカル・ギター高橋響さんと、ギター・コーラスの力毅さんが、1月18日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。今回が初登場ということで、バンド結成のきっかけや、10代のころの思い出など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:Cody・Lee(李)先生はSCHOOL OF LOCK! 初来校です。よろしくお願いします!Cody・Lee(李):よろしくお願いします!こもり校長:そして高橋先生は、SCHOOL OF LOCK! の元生徒(リスナー)ということでよろしいですか?高橋:はい。中高生のころに聴いていました。岩手出身なんですけど、情報をSCHOOL OF LOCK! から収集して友達と共有する、みたいな学生生活でしたね。ぺえ教頭:へぇ~!こもり校長:そしてツイッターによると、最近も生徒として来てくださっていると……?高橋:そうなんです。(番組レギュラーの)森七菜さんが大好きで、写真集とかも買っていまして。こもり校長:本気や!高橋:この間(1月12日放送分)も、(“通学中必ず隣の人が居眠りして寄っ掛ってくる”という相談に対し)『肩にスタッツのついた服を着ましょう』と言っていて、「なんて答えだ……!」と(笑)。「最高じゃないか!」って。全員:(笑)。こもり校長:さらにSCHOOL OF LOCK! が開催していた10代だけが参加できる夏フェス「未確認フェスティバル」にも応募していたと!高橋:もちろん!こもり校長:4年間応募されたそうで、SCHOOL OF LOCK! とは縁があると……?高橋:個人的にめちゃくちゃあると思っています!こもり校長:ありがとうございます!こもり校長:お2人は、どんな10代を送っていましたか?高橋:トゲトゲしてたかもな……って思いますね。ぺえ教頭:今は想像できないけどね。こもり校長:どういうトゲトゲしさですか?高橋:学校とかそういったものに対する反抗だったり、親にも強くあたっちゃったり……で、逃げ込んだ先がラジオだったり音楽だったりしたかな、と思います。こもり校長:力毅先生はどうですか?力毅:僕もトゲトゲはしていたと思います。でも水泳やったりサッカーやったりバスケやったりと、割と運動少年だったんです。中学のときは、毎朝走ったりとか……。高校から軽音学部に入ったんですけど、「ちょっとやってみようかな」くらいの感じで音楽を始めたんです。ぺえ教頭:(それまでは)体育会系だったってことですか?力毅:そうですね。でも、なんとなく……とどまらずにいろんなことをやりたいな、って常に思っていました。好奇心旺盛ではあったけど、そのトゲトゲしさも「他とは違うんだぞ!」というのを全面に出したい感じだった気がしますね。こもり校長:Cody・Lee(李)のみなさんが出会ったのは、何歳のころですか?高橋:19(歳)とか……ハタチになる前に大学で会いました。こもり校長:そこからどういう過程があって、結成するんですか?高橋:もともとは僕の宅録プロジェクトとしてCody・Lee(李)は始まったんですけど、大学のオーディションに出そうってことになったときに、バンドのほうが勝てそうだなというのがあって……。こもり校長:はいはい。高橋:それで、学食で何回か一緒にご飯を食べたことのある力毅が……ちょうど、バンドが解散したんだよね?力毅:そう。それで暇になっていたんです。高橋:それで「やってみない?」と声をかけて、力毅と他のメンバーが入って。メンバーチェンジを経て、いまの体制という感じです。こもり校長:声をかけられたときは、どうだったんですか?力毅:そもそも学科が違ったので、自分がどういうことをしているのかを、あまりわかってもらえている感じではなかったと思うんです。でも、音楽をやっている人たちが、なんとなく集まっちゃっていたんですよね。その音楽をたくさん知っている人たちの中で、僕だけがバンドをやっていなかったんです。ぺえ教頭:うんうん。力毅:たまたまバンドをやっていなかったから誘われたし、巡り巡ってきた感じが……いいタイミングだったし、音大に入った理由がはじめてわかったな、という瞬間ではあったと思います。こもり校長:Cody・Lee(李)先生は2020年にリリースされた「我愛你」が、日本のみならず海外でも絶賛されているということですけど。昨年はSpotifyのバイラルチャートでトップ10に入りましたし、数字がすべてではないですけど、数字として結果が出るのはどうですか?高橋:実感はまったくないですね。海外の方がいっぱい聴いてくれている、というのもあって、私生活に影響があるとかではないんですけど。音楽の広がり方が、サブスクリプションサービスとかで年々変わっていっているな、というのは実感したし、「やべぇな、海を越えて届くな……!」って思いましたね。こもり校長:そうですね。実感はないけど?高橋:(海外から)メッセージとかいただくんですけど、聴いてくださっている現地に行って、はじめてわくんじゃないかなと思います。はじめて向かい合って、ようやくかな……って。こもり校長:今後はどういう人たちに届いてほしいですか?高橋:海外の方にも届いてほしいですし、日本の……今SCHOOL OF LOCK! を聴いてくださっている10代の方にも、これから大学生になっていく方々にも、非常に寄り添える音楽をしていると思っているので。そういう人に届いてほしいと思います。Cody・Lee(李)は、3月14日に恵比寿LIQUIDROOM(東京)でワンマンライブを開催します。高橋さんは、「過去最大キャパというのもありますし、演出だったりセットリストだったりを悩みながら考えています。ここが総集編となるのではないか、と思っています」と話していました。詳細はオフィシャルサイト(https://codyleeofficial.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/