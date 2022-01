上白石萌歌＆adieuが書き初めに挑戦 新曲「灯台より」の初オンエアも

上白石萌歌(adieu)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2022年最初の登場ということで、上白石萌歌・adieuそれぞれの目標を書き初めで発表しました。adieuの新曲「灯台より」の紹介と初オンエアもありました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」1月17日(月)放送分)上白石:ちょっと遅くなっちゃいましたが、みなさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします! 寅年なので、いろんなことに“トラ”イしたいと思います(笑)。初詣のときに引いたおみくじが『大吉』でして、いいスタートが切れました。みんなもいい1年にしましょう~。よろしくお願いします!今夜は、SCHOOL OF LOCK! の恒例行事、書き初めをします!これは、いままで以上に自分に素直になりたいっていう意味です。知らないことを「知ってます」と言ったり、見栄を張ってわからないことも「わかります」って言うのが、自分の中で嫌なところだったので……。『無知の知』という言葉があるように、“知らない”ってことを自分の中で認めてから、いろんなことを知っていけるようになりたい! という意味を込めまして、今年は『すなお』を目標に生きていきたいと思います! “素直”に漢字じゃなくて、ひらがなで書きました!そして! 私、上白石萌歌は、adieuとしても活動しているので……adieuとしての目標も書きます!いままでの自分の枠みたいなものを取っ払って、1枚皮を脱いで、新しい“adieu”としての表情を見せられたらいいなと思います! 脱皮した状態の真新しい感じで、また新しい曲を歌っていけたらなと思いますし、ライブでみなさんに会いに行くことができたらいいなと思ってます。いままで挑戦したことがなかった表現に挑戦したり、新しい“adieu像”を目指して、模索しながら挑戦していきたいなと思います!上白石:そんなadieuに関することなのですが……嬉しいおしらせを3つ発表したいと思います!こちらは、放送中のテレビアニメ『半妖の夜叉姫』弐の章1月クールエンディングテーマです! アニメーションも素敵なので、ぜひそちらもチェックしてみてください!こちらは、柴田聡子さんに曲を提供していただきました。いままで歌ったことがないニュアンスの曲で、さっき書いた『脱皮』につながるような新しい景色が見られるような気がする曲です。楽しみにしていてほしいです!(オンエア後)みなさま、いかがでしょうか? サウンドも洗練されている感じで、言葉も一つひとつ不思議で。“これはどういうことなんだろう……?”って考えて、じっくりと聴きたくなるような曲です! 1月19日に先行配信リリースされます。お楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/