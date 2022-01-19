ロッテは18日、石垣島春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。

A組とB組に分かれる石垣島春季キャンプ。A組には石川歩、美馬学、益田直也といった実績のあるベテランに加え、昨季チーム最多の10勝を挙げた小島和哉、後半戦に抜群の安定感を見せた佐々木朗希、昨年ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習に参加した森遼大朗、古谷拓郎、育成の小沼健太も含まれた。

野手陣も中村奨吾、藤岡裕大といった主力に加え、同じく昨年ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習に参加した平沢大河、福田光輝、育成の山本大斗、さらには新人のドラフト1位・松川虎生、同2位の池田来翔もA組キャンプとなった。

なお休日は、5日、9日となっている。

【A組】

＜投手＞

12 石川 歩

14 小島和哉

15 美馬 学

17 佐々木朗希

24 東妻勇輔

30 廣畑敦也

33 八木 彬

35 鈴木昭汰

37 小野 郁

41 成田 翔

46 岩下大輝

49 本前郁也

52 益田直也

58 河村説人

60 横山陸人

62 森遼大朗

65 古谷拓郎

92 国吉佑樹

121 小沼健太

＜捕手＞

2 松川虎生

32 佐藤都志也

66 加藤匠馬

99 柿沼友哉

＜内野手＞

00 池田来翔

4 藤岡裕大

5 安田尚憲

8 中村奨吾

13 平沢大河

40 福田光輝

57 小川龍成

＜外野手＞

1 藤原恭大

25 岡 大海

31 菅野剛士

38 高部瑛斗

51 山口航輝

63 和田康士朗

124 山本大斗

【B組】

＜投手＞

11 佐々木千隼

16 種市篤暉

18 二木康太

19 唐川侑己

20 東條大樹

27 山本大貴

29 西野勇士

34 土肥星也

43 秋山正雲

47 田中靖洋

48 中村稔弥

56 中森俊介

69 土居豪人

120 田中楓基

125 永島田輝斗

129 佐藤奨真

138 松永昂大

＜捕手＞

22 田村龍弘

39 吉田裕太

53 江村直也

95 植田将太

122 谷川唯人

126 村山亮介

＜内野手＞

23 三木 亮

44 井上晴哉

67 茶谷健太

68 西巻賢二

123 速水将大

＜外野手＞

0 荻野貴司

3 角中勝也

7 福田秀平

59 西川僚祐