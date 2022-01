1月20日から2月6日にかけてAFC女子アジアカップインド2022が開催される。

大会3連覇を目指す“なでしこジャパン”日本女子代表はグループCに入り、韓国女子代表、ベトナム女子代表、ミャンマー女子代表と対戦する。また今大会は2023FIFA女子ワールドカップの予選を兼ねており、開催国のオーストラリアを除いた上位5カ国が本大会出場権を獲得する(※上位5カ国にオーストラリアが入った場合は6位まで)。

今大会はDAZNで全試合ライブ配信される。今大会のスケジュールは以下の通り。

グループステージ 第1節

【A組】1月20日(木)19時 中国 vs チャイニーズ・タイペイ

【A組】1月20日(木)23時 インド vs イラン

【C組】1月21日(金)17時 日本 vs ミャンマー

【B組】1月21日(金)19時 オーストラリア vs インドネシア

【B組】1月21日(金)21時 タイ vs フィリピン

【C組】1月21日(金)23時 韓国 vs ベトナム

グループステージ 第2節

【A組】1月23日(日)19時 イラン vs 中国

【A組】1月23日(日)23時 チャイニーズ・タイペイ vs インド

【C組】1月24日(月)17時 ミャンマー vs 韓国

【B組】1月24日(月)19時 フィリピン vs オーストラリア

【B組】1月24日(月)21時 インドネシア vs タイ

【C組】1月24日(月)23時 ベトナム vs 日本

グループステージ 第3節

【A組】1月26日(水)23時 チャイニーズ・タイペイ vs イラン

【A組】1月26日(水)23時 インド vs 中国

【C組】1月27日(木)17時 ベトナム vs ミャンマー

【C組】1月27日(木)17時 日本 vs 韓国

【B組】1月27日(木)23時 オーストラリア vs タイ

【B組】1月27日(木)23時 フィリピン vs インドネシア

準々決勝

1月30日(日)17時 B組1位 vs C組2位

1月30日(日)17時 C組1位 vs A or B組3位

1月30日(日)21時 A組1位 vs B or C組3位

1月30日(日)23時 A組2位 vs B組2位

準決勝

2月3日(木)17時 対戦カード未定

2月3日(木)23時 対戦カード未定

決勝

2月6日(日)20時 対戦カード未定