アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第3節が18日に行われ、グループB・Cの2試合が行われた。

カリドゥ・クリバリやエドゥアール・メンディらが復帰したセネガル代表は、逆転でのグループ突破を目指すマラウイ代表と対戦。セネガルは80%近くのポゼッション率を記録しながらゴールを奪うことはできなかったものの、試合がスコアレスドローに終わった結果、グループ首位通過を決めた。また、ギニア代表はここまで2敗のジンバブエ代表に2点を先取され、ナビ・ケイタの反撃弾も及ばず敗れたものの、2位での決勝トーナメント進出を決めた。

2連勝でグループリーグ突破を決めているモロッコ代表は、ここまで1勝1分のガボン代表と対戦。1-2のビハインドで迎えた84分、アクラフ・ハキミが難しい角度から直接FKを沈め、この貴重な同点ゴールによって首位通過を実現した。また、ここまで未勝利同士の対決となったコモロ代表対ガーナ代表は、アンドレ・アイェウが前半に退場したガーナに競り勝ったコモロが勝利している。

■第3節結果・日程

▼1月17日

ブルキナファソ代表 1-1 エチオピア代表

カーボベルデ代表 1-1 カメルーン代表

▼1月18日

マラウイ代表 0-0 セネガル代表

ジンバブエ代表 2-1 ギニア代表

ガボン代表 2-2 モロッコ代表

ガーナ代表 2-3 コモロ代表

▼1月19日

エジプト代表 vs スーダン代表

ギニアビサウ代表 vs ナイジェリア代表

▼1月20日

コートジボワール代表 vs アルジェリア代表

シエラレオネ代表 vs 赤道ギニア代表

マリ代表 vs モーリタニア代表

ガンビア代表 vs チュニジア代表

■順位表

▼グループA

1位 カメルーン代表(勝ち点7)

2位 ブルキナファソ代表(勝ち点4)

3位 カーボベルデ代表(勝ち点4)

4位 エチオピア代表(勝ち点1)

▼グループB

1位 セネガル代表(勝ち点5)

2位 ギニア代表(勝ち点4)

3位 マラウイ代表(勝ち点4)

4位 ジンバブエ代表(勝ち点3)

▼グループC

1位 モロッコ代表(勝ち点7)

2位 ガボン代表(勝ち点5)

3位 コモロ代表(勝ち点3)

4位 ガーナ代表(勝ち点1)

▼グループD

1位 ナイジェリア代表(勝ち点6)

2位 エジプト代表(勝ち点3)

3位 ギニアビサウ代表(勝ち点1)

4位 スーダン代表(勝ち点1)

▼グループE

1位 コートジボワール代表(勝ち点4)

2位 赤道ギニア代表(勝ち点3)

3位 シエラレオネ代表(勝ち点2)

4位 アルジェリア代表(勝ち点1)

▼グループF

1位 ガンビア代表(勝ち点4)

2位 マリ代表(勝ち点4)

3位 チュニジア代表(勝ち点3)

4位 モーリタニア代表(勝ち点0)