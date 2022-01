DFBポカール3回戦が18日に開催された。

前回王者のドルトムントは敵地で2部のザンクト・パウリと対戦。アーリング・ハーランドやマルコ・ロイス、ジュード・ベリンガムら主力を先発起用して臨んだものの、立ち上がりの4分にザンクト・パウリに先制点を許すと、40分にも相手のクロスをアクセル・ヴィツェルがクリアしきれずオウンゴールに。58分にはハーランドのPKで1点を返すも、その後は最後まで同点弾を奪うことができず敗戦。2回戦で姿を消したバイエルンに続き、まさかの早期敗退を強いられることとなった。

FW浅野拓磨が所属するボーフムはホームにマインツを迎え、前半に先制ゴールを許したものの、後半に入るとミロシュ・パントヴィッチが立て続けにゴールを決めて一気に逆転に成功。終盤にもマインツを突き放す追加点を手にして、3-1で勝利した。なお、ベンチスタートとなった浅野は84分から途中出場している。

その他のカードでは、2部に所属する古豪ハンブルガーSVがPK戦の末にケルンを下し、準々決勝へ進出。同じく2部のカールスルーエも3部の1860ミュンヘンを撃破してベスト8入りを決め、この日勝ち進みを決めた4クラブ中3クラブが2部所属のチームという結果になった。

以下がDFBポカール3回戦の試合結果と19日の対戦スケジュール。

■DFBポカール3回戦の結果

▼1月18日開催

1860ミュンヘン(3部) 0-1 カールスルーエ(2部)

ケルン 1-1(PK:3-4) ハンブルガーSV(2部)

ザンクト・パウリ(2部) 2-1 ドルトムント

ボーフム 3-1 マインツ

▼1月19日開催

ハノーファー(2部) vs ボルシアMG

ライプツィヒ vs ハンザ・ロストック(2部)

ホッフェンハイム vs フライブルク

ヘルタ・ベルリン vs ウニオン・ベルリン