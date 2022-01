会場に英国菓子&英国グッズが勢ぞろい

日本橋三越本店(東京都中央区)では1月8日より、「三越英国展」を開催中。同展は1月8日~17日、19日~24日の16日間にわたって行われます。

期間中、会場では凄腕シェフのレシピをもとに本場の味を再現した英国菓子やフードがテイクアウトできるほか、食器ブランド「バーレイ」の展示・販売も実施。製品を作成するまでのプロセスがわかる展示品として、絵柄を銅板に転写する際に使用するロール紙や素焼きの食器が登場します。

凄腕シェフの味を再現した期間・数量限定スイーツ



ベイクドパイナップルプディング

英国菓子研究家・砂古玉緒氏が現地の味を再現した「ベイクドパイナップルプディング」。パイナップルとドレンチェリーがのったゴールデンシロップとドライフルーツとアーモンドパウダーたっぷりの生地を合わせた英国菓子です。

販売期間:1月8日~17日(各日20点限定)

価格:2,484円(税込)



イングリッシュマドレーヌ

英国菓子・フランス菓子研究家の牟田彩乃氏によるモダンブリティッシュ菓子ブランド・プリムローズを再現した「イングリッシュマドレーヌ」。自家製ベリージャムとココナッツのデコレーションがほどこされた発酵バターと甜菜糖によるケーキです。

販売期間:1月19日~21日(各日20点限定)

価格:各540円(税込)

英国ブランドのオシャレ雑貨も登場



「グリーンプルナス」商品

「バーレイ」からは、花や葉が美しく絡み合った桜の一種・プルナスのデザインをあしらった新シリーズ「グリーンプルナス」が登場。ティーポットやプレート、カップ&ソーサーが購入できます。

価格:

ティーポットL/17,600円(税込)

プレート19cm/3,300円(税込)

カップ&ソーサー/5,500円(税込)



ドアストッパークラシックドッグ ユニオンジャック

「モニカリチャードロンドン」より、ユニオンジャック柄のアニマルドアストッパー「ドアストッパークラシックドッグ ユニオンジャック」を販売中。

販売期間:1月8日~17日

価格:10,780円(税込)



シャーロック・ホームズ テディベア

「シャーロック・ホームズ テディベア」は、細部にまで凝ったシャーロック・ホームズ博物館公式グッズのテディベアです。50点限りの限定品となっており、オリジナルボックス付きだそう。

販売期間:1月19日~24日

価格:16,500円(税込)

Twitterで応募できるキャンペーンも!





物産展 by 三越伊勢丹の公式Twitterの引用ツイート&フォローで応募できるプレゼントキャンペーンも実施中。「#スコーン or #ティービスケット」または「#私の最高の一杯」をテーマに物産展 by 三越伊勢丹の公式Twitterを引用ツイートすると、抽選で英国菓子やティーセットが貰えます。

「三越英国展」概要

<会場>日本橋三越本店 本館7階 催物会場



<開催期間>PART1:1月8日~17日、PART2:1月19日~24日

※いずれも最終日は18時まで