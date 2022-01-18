1月30日（日）と31日（月）にスペースシャワーTVにて、東京・USEN STUDIO COASTの特別番組「SPECIAL THANKS：STUDIO COAST」が放送される。
この特番は1月末をもって閉館となる、USEN STUDIO COASTへの感謝を込めて用意されたもの。過去にスペースシャワーTVで放送された、さまざまなアーティストのUSEN STUDIO COAST公演の映像が厳選してオンエアされる。また番組放送時刻には、スペースシャワーTVのYouTube公式アカウントでも1度だけ配信。スペシャオンデマンドでは2月1日から28日まで同番組のアーカイブ映像が視聴できる。
スペースシャワーTV「SPECIAL THANKS：STUDIO COAST」
Part 1
2022年1月30日（日）20:00～22:00
＜ライブ映像放送アーティスト＞
Nothing's Carved In Stone / UNISON SQUARE GARDEN / 雨のパレード / サイダーガール / SHE'S / きゃりーぱみゅぱみゅ / PUFFY / 私立恵比寿中学 / BiSH / フレデリック / 夜の本気ダンス / My Hair is Bad / androp / ビッケブランカ / まるりとりゅうが / UVERworld / coldrain / HAWAIIAN6 / ACIDMAN / XIIX / 緑黄色社会 / 東京スカパラダイスオーケストラ
Part 2
2022年1月31日（月）25:00～26:00
＜ライブ映像放送アーティスト＞
YOUR SONG IS GOOD / キセル / 二階堂和美 with Gentle Forest Jazz Band / cero / 片想い / VIDEOTAPEMUSIC / 思い出野郎Aチーム / スカート / mei ehara / 在日ファンク / 折坂悠太（重奏） / KID FRESINO / STUTS / TENDRE / Tempalay / ハナレグミ