1月30日(日)と31日(月)にスペースシャワーTVにて、東京・USEN STUDIO COASTの特別番組「SPECIAL THANKS:STUDIO COAST」が放送される。

この特番は1月末をもって閉館となる、USEN STUDIO COASTへの感謝を込めて用意されたもの。過去にスペースシャワーTVで放送された、さまざまなアーティストのUSEN STUDIO COAST公演の映像が厳選してオンエアされる。また番組放送時刻には、スペースシャワーTVのYouTube公式アカウントでも1度だけ配信。スペシャオンデマンドでは2月1日から28日まで同番組のアーカイブ映像が視聴できる。

スペースシャワーTV「SPECIAL THANKS:STUDIO COAST」

Part 1

2022年1月30日(日)20:00~22:00

<ライブ映像放送アーティスト>

Nothing's Carved In Stone / UNISON SQUARE GARDEN / 雨のパレード / サイダーガール / SHE'S / きゃりーぱみゅぱみゅ / PUFFY / 私立恵比寿中学 / BiSH / フレデリック / 夜の本気ダンス / My Hair is Bad / androp / ビッケブランカ / まるりとりゅうが / UVERworld / coldrain / HAWAIIAN6 / ACIDMAN / XIIX / 緑黄色社会 / 東京スカパラダイスオーケストラ

Part 2

2022年1月31日(月)25:00~26:00

<ライブ映像放送アーティスト>

YOUR SONG IS GOOD / キセル / 二階堂和美 with Gentle Forest Jazz Band / cero / 片想い / VIDEOTAPEMUSIC / 思い出野郎Aチーム / スカート / mei ehara / 在日ファンク / 折坂悠太(重奏) / KID FRESINO / STUTS / TENDRE / Tempalay / ハナレグミ