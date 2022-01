1月20日(木)に『AFC女子アジアカップインド2022』が開幕する。FIFA女子ワールドカップ出場権が懸かる今大会における5つの基礎情報を紹介する。

◆①女子アジアカップとは?

アジアサッカー連盟(AFC)が主催するナショナルチームによる女子サッカーの大陸選手権大会。1975年に第1回大会が開催され、今大会で通算20回目となる。日本女子代表は15大会連続16回目の出場。2014年のベトナム大会、2018年のヨルダン大会で連覇を果たしており、王者として大会3連覇を目指す。

今大会は2023年にオーストラリア&ニュージーランドの共催で開催されるFIFA女子ワールドカップの予選を兼ねており、開催国のオーストラリアを除いた上位5カ国が本大会出場権を獲得する(※上位5カ国にオーストラリアが入った場合は6位まで)。

◆②開催地は?

インド、チャイニーズ・タイペイ、ウズベキスタンの3カ国が立候補し、2020年にインドでの開催が正式に決定した。大会は3都市・3会場で行われる。なお、今大会は新型コロナウイルスの影響で無観客での開催が決定した。

・シュリー・シヴ・チャトラパティ・スポーツコンプレックス(プネー)

・ムンバイ・フットボール・アリーナ(ムンバイ)

・DY パティル・スタジアム(ナビムンバイ)

◆③出場国は?

12カ国が4カ国ずつの3グループに分かれ総当たりで対戦。各グループの上位2カ国と各グループ3位のうち成績上位の2カ国、合計8カ国による決勝トーナメントが行われる。また決勝トーナメントからビデオアシスタントレフリー(VAR)が導入される。

グループA

・インド(6大会ぶり9回目の出場/FIFAランク55位)

・中国(15大会連続15回目の出場/FIFAランク19位)

・チャイニーズ・タイペイ(4大会ぶり14回目の出場/FIFAランク39位)

・イラン(初出場/FIFAランク70位)

グループB

・オーストラリア(5大会連続6回目の出場/FIFAランク11位)

・タイ(9大会連続17回目の出場/FIFAランク38位)

・フィリピン(2大会連続10回目の出場/FIFAランク64位)

・インドネシア(13大会ぶり5回目の出場/FIFAランク94位)

グループC

・日本(15大会連続16回目の出場/FIFAランク13位)

・韓国(13大会連続13回目の出場/FIFAランク18位)

・ベトナム(9大会連続9回目の出場/FIFAランク32位)

・ミャンマー(2大会ぶり5回目の出場/FIFAランク47位)

※FIFAランクは2021年12月10日発表

◆④なでしこジャパンの試合日程は?

大会3連覇を目指す日本女子代表はグループCに入り、韓国女子代表、ベトナム女子代表、ミャンマー女子代表と対戦。今大会はDAZNで全試合ライブ配信される。

グループステージ 第1節

1月21日(金)17時 日本 vs ミャンマー

グループステージ 第2節

1月24日(月)23時 ベトナム vs 日本

グループステージ 第3節

1月27日(木)17時 日本 vs 韓国

準々決勝

1月30日(日)

準決勝

2月3日(木)

決勝

2月6日(日)

◆⑤なでしこジャパンのメンバーは?

2021年10月に就任した池田太監督のもと、初の国際大会に臨む。熊谷紗希や長谷川唯、岩渕真奈ら6名の海外組も招集された。招集メンバー23名は以下の通り。

▼GK

池田咲紀子(三菱重工浦和レッズレディース)

田中桃子(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

山下杏也加(INAC神戸レオネッサ)

▼DF

熊谷紗希(バイエルン/ドイツ)

三宅史織(INAC神戸レオネッサ)

乗松瑠華(大宮アルディージャVENTUS)

清水梨紗(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

宮川麻都(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

南萌華(三菱重工浦和レッズレディース)

宝田沙織(リンシェーピング/スウェーデン)

高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

▼MF

猶本光(三菱重工浦和レッズレディース)

成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

隅田凜(マイナビ仙台レディース)

長谷川唯(ウェストハム/イングランド)

林穂之香(AIKフットボール/スウェーデン)

長野風花(マイナビ仙台レディース)

宮澤ひなた(マイナビ仙台レディース)

遠藤純(エンジェル・シティ/アメリカ)

▼FW

菅澤優衣香(三菱重工浦和レッズレディース)

岩渕真奈(アーセナル/イングランド)

田中美南(INAC神戸レオネッサ)

植木理子(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)