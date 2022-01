ぺえ教頭「生まれ変わったらPerfumeになりたい」ライブで感動

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月17日(月)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、週末の出来事を報告していました。そのトークを紹介します。こもり校長:もう2022年が始まって3週目なんだね……なんか、遅いなぁ。ぺえ教頭:時の流れが?こもり校長:うん。「まだ3週間しか経ってないんだ!」って。ぺえ教頭:忙しくしてるからじゃない?こもり校長:まぁ、3日から働いているからね(笑)。ぺえ教頭:そうでしょ? 私は別に何もやってないから……あっという間よ(笑)。こもり校長:“遅い・早い”の概念すらないくらいでしょ?ぺえ教頭:うん。1月でも2月でもどーでもよすぎて(笑)。正直関係ないね、ここまで何にもしてないと。SCHOOL OF LOCK! 以外、何にもしてないから。こもり校長:いくらなんでも、そんなことはないでしょ!ぺえ教頭:本当よ! あ、でも、土日はちょっと忙しくしてたわよ。土曜(1月15日)は、Perfumeさんのライブ(※)に初めて行ってきました。人生で必ず1回は行きたいと思っていたライブだったから、満を持して……。(※神奈川・ぴあアリーナMMで開催された『Perfume LIVE 2022[polygon wave]』)こもり校長:おー! 研究員(Perfumeのこと)のライブに行ってきましたか!ぺえ教頭:私の知らない世界が広がっていましたね。すごかったね~。キラキラしてた!こもり校長:すごいでしょうね。ぺえ教頭:なんかあの、生まれ変わったら私Perfumeになりたい……(笑)。こもり校長:あっはっはっは!ぺえ教頭:私のいちばん遠い存在だったのが、ライブの渦中にいたPerfumeの3人だったわけよ。あんなにキラキラしたものは、私にはないから。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:だから真逆の存在として、生まれ変わったらPerfumeの一員になりたいな、って思ったぐらい感動した。初めて見た景色、空間だったから……。もう少しPerfumeのライブが早く見れてたら、本気でPerfumeを目指していたかもしれない(笑)。こもり校長:ありえるよね~……。ぺえ教頭:4人目のメンバーになっていたかもしれない……なんて、無責任な話よ。こもり校長:いえいえ、思うことは大切ですから(笑)。ぺえ教頭:あと、日曜は(横浜)中華街に行った。台湾の「大鶏排(ダージーパイ)」っていう巨大な唐揚げがあんのよ。こもり校長:知らない……!ぺえ教頭:ユーチューバーの人がよく食べているから、「食べてみたいな~」と思っていて。そしたら中華街にけっこう売ってて、食べたらすごい感動した。香辛料の効いたチキンなんだけど。こもり校長:い~ね~。ぺえ教頭:おいしかったわ~。ぺえ教頭:校長は何してたの?こもり校長:土曜日に、すごい大事な発表をしてさ。今年、ツアーします!ぺえ教頭:見たわよ。けっこう長いこと(するよね)。こもり校長:そう! 3月11日の東京ドームから始まるんだけど……。ぺえ教頭:3日間ね。こもり校長:そう。しびれる……! 東京ドームを単独でやるのは、2年半ぶりとかだ!ぺえ教頭:あら~。こもり校長:教頭もぜひ来てください! 生徒(リスナー)のみんなも、ぜひ遊びに来てください!!トークのなかで紹介されたこもり校長が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEの全国ツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 "WONDER SQUARE"』の詳細は、オフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/