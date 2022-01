昨年6月9日の“ロックの日”に行われた、LUNA SEAのSUGIZO(G, Violin)とINORAN(G)によるソロ対バンライブ「SUGIZO vs INORAN PRESENTS BEST BOUT 2021~L2/5~」の模様を収録したBlu-rayが3月9日にリリースされる。

3回目の開催となった昨年の「BEST BOUT」は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、初の無観客配信ライブとして行われた。当日はSUGIZOとINORANのパフォーマンスに加え、画家の荻野綱久によるライブペインティングも繰り広げられ、音楽とアートが融合した三位一体のステージで全国のファンを楽しませた。

今回の作品は初回プレス限定盤と通常盤の2仕様でリリースされる。初回プレス限定盤は24ページのフォトブック付きで、荻野が手がけた絵画をジャケットに施した三方背ボックス仕様となっている。

「SUGIZO vs INORAN PRESENTS BEST BOUT 2021 ~L2/5~」収録内容

SUGIZO Part.1

・Nova Terra

・IRA

・TELL ME WHY NOT PSYCHEDELIA?

・NO MORE NUKES PLAY THE GUITAR

INORAN Part.1

・Hard Right

・Adrenaline Rush

・Libertine Dreams

・Between The World And Me

・Don't Bring Me Down

・Shaking Trees

SUGIZO Part.2

・絶彩

・ENOLA GAY RELOADED

・禊

INORAN Part.2

・Purpose

・Soul Aint For Sale

・Missing Piece

・Soundscapes

・Leap of Faith

SUGIZO & INORAN

・2050