特別上映版「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」の本予告が公開された。

スマートフォン向けアイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ!!」の新作アニメとして、アプリと連動したオリジナルストーリーが展開される「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」。アイドル映画の祭典「アイドルフィルムフェスティバル」に参加するため、ニューヨークを訪れたアイドルたちの物語が繰り広げられる。本予告ではアイドルたちがタキシードに身を包み、ニューヨークで授賞式やレセプションパーティーに参加する姿、観光を思いきり楽しむ姿が収められているほか、赤いパーカーの怪しい人物が忍び寄る場面、眼鏡の男が「生意気な若者にはお灸を据える必要があるかな」と言うカットが映されている。そして映像では白鳥藍良、桜河こはく、葵ひなた、遊木真、衣更真緒、礼瀬マヨイ、朔間凛月、瀬名泉、朔間零、乱凪砂、今作における10人のメインキャラクターが歌う主題歌「Life is so Dramatic!!」が初披露された。

また1月21日より、全国の劇場ではA5クリアファイルが付属する「特典付き劇場前売り券第2弾」を販売。ムビチケオンラインではスマートフォンおよびPC用壁紙がもらえる「特典付きムビチケオンライン前売り券 第2弾」を取り扱う。さらにアニメイト全店およびアニメイトとムービックのオンラインショップでは「アニメイト限定バンドル付き前売り券」の予約受付をスタート。バンドルの第1弾としてチケット収納用のアクリルケース、第2弾としてチケットホルダーが用意された。加えてセブンチケットでも「コンテンツプリント付きムビチケ前売券」を発売。「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」は3月4日に劇場公開される。

「あんさんぶるスターズ!! -Road to Show!!-」

2022年3月4日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:Happy Elements

監督:菱田正和

チーフディレクター:中谷亜沙美

特技監督:三室健太

脚本:木野誠太郎(Happy Elements)

キャラクター原案:Happy Elements

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:飯塚晴子

アニメーションキャラクターデザイン(TVシリーズ):下谷智之、長田絵里

美術監督:宮本実生

色彩設計:鈴木依里

撮影監督:上條智也

編集:長谷川舞

音楽プロデューサー:桑原聖

音楽:加藤達也

音響監督:濱野高年

アニメーション制作:david production

キャスト

遊木真:森久保祥太郎

衣更真緒:梶裕貴

白鳥藍良:天崎滉平

礼瀬マヨイ:重松千晴

乱凪砂:諏訪部順一

葵ひなた:斉藤壮馬

桜河こはく:海渡翼

朔間零:増田俊樹

瀬名泉:伊藤マサミ

朔間凛月:山下大輝

ほか

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)Happy Elements K.K/あんスタ!!アニメ製作委員会