ピンク・フロイド、『夜明けの口笛吹き』MONO盤限定アナログ復刻

ピンク・フロイドの1967年のデビュー作『夜明けの口笛吹き』が、2022年3月4日にオリジナルMONO MIX、180g重量盤でアナログ復刻をする。

デビュー55周年記念の第一弾として、1994年のラスト・ツアーの映像を修復、再編集し、初BD化となる『驚異(RESTORED&RE-EDITED)』が2月18日に発売となることが発表されている。本作はそれに続く第二弾。音源は1967年のオリジナルモノラル・アナログテープから、ピンク・フロイドのすべての音を司るジェームス・ガスリーと、ジョエル・プラント。そして、バーニー・グランドマンによって2017年にリマスターされ、2018年のレコードストアデイで限定リリースされた。

『夜明けの口笛吹き』は1960年代のロンドンアンダーグラウンド・シーンを賑わせていたピンク・フロイドが1967年に発表したデビュー・アルバムで、シド・バレットの個性が際立つ、当時のブリティッシュ・サイケデリック・ムーブメントを象徴する名盤として時代を越えて語り継がれている作品。当時、全英チャートの6位にランクインした。

<リリース情報>

ピンク・フロイド・デビュー55周年記念第二弾

1LP『夜明けの口笛吹き(MONO)』

発売日:2022年3月4日(金)

品番:SIJP-117

価格:4400円(税込)

完全生産限定アナログ盤 / 輸入盤国内仕様(新規デザイン帯) / MONO盤

=収録曲=

SIDEA

1. 天の支配/ Astronomy Domine

2. ルーシファー・サム/ Lucifer Sam

3. マチルダ・マザー/ Matilda Mother

4. フレイミング/ Flaming

5. パウ・R・トック・H/ Pow R. Toc H.

6. 神経衰弱/ Take Up Thy Stethoscope And Walk

SIDEB

1. 星空のドライブ/ Insteller Overdrive

2. 地の精/ The Gnome

3. 第24章/ Chapter 24

4. 黒と緑のかかし/ Scarecrow

5. バイク/ Bike

ピンク・フロイド・デビュー55周年記念第一弾

『驚異(RESTORED & RE-EDITED)』

発売日:2022年2月18日(金)

■DELUXE 2Blu-ray Version

品番:SIXP46-7

価格:9900円(税込)

■DELUXE 2DVD Version

品番:SIBP286-7

価格:8800円(税込)

完全生産限定盤 / LEDライトが点滅する”P・U・L・S・E”シグナル付特殊仕様(輸入資材使用)/BD,DVD本体は日本プレス(日本語字幕付)/ 60Pオリジナルブックレット+44P日本盤のみの別冊ブックレット『ピンク・フロイドへの道』収録

