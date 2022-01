FKAツイッグス、新作ミックステープ『CAPRISONGS』リリース

FKAツイッグスが、新作ミックステープ『CAPRISONGS / カプリソングス』をリリースした。

本作は、ツイッグス自身の「素晴らしい共演者や友人を通して、自分自身に立ち返る旅」の記録。自分の表現するアート性の振り幅を更に押し広げ続け、アーティストとしての進化を示した作品となっている。

関連記事:FKAツイッグスとゲッティイメージズがコラボ、黒人の歴史を語るサポートに尽力

ミックステープには、Pa Salieu、Daniel Caesar、Rema、Jorja Smith、Unknown T、DYSTOPIA、Shygirlなどのアーティスト陣が参加。またThe Weekndをフィーチャーし、直近にリリースされたシングル「tears in the club」も収録されている。

FKAツイッグス コメント:

CAPRISONGS…… それは、シンクに落ちたブロンザー、横に置かれたカクテル、チェリー味のキャンディー、喉が渇いたときのアップルジュース、公園での友達、好きな人、誰かがあなたに言ったすべてを変えた一言、クラブでの駆け引き、いつも遅刻するけどパーティーを一番盛り上げてくれる親友、空港での友達との待ち合わせ、ただの一体感。 そして、ロンドン、ハックニー、ロサンゼルス、ニューヨーク、そしてジャマイカなどの私の世界。これらを全て一つに集めて表現したもの

この作品を産み出すことでこれまでの痛みを克服しなさい、何も考えずにスタジオに足を運び全てを曲で表しなさいって心の声に従ってできた作品よ

<リリース情報>

FKA twigs

ミックステープ『CAPRISONGS』

発売日:2022年1月14日(金)

ダウンロード / ストリーミングはこちら

https://Japan.lnk.to/CAPRIPu

=収録曲=

1. ride the dragon

2. honda(feat pa salieu)

3. meta angel

4. tears in the club(feat the weeknd)

5. oh my love

6. pamplemousse

7. caprisongs interlude

8. lightbeamers

9. papi bones(feat shygirl)

10. which way(feat dystopia)

11. jealousy(feat rema)

12. careless(feat daniel caesar)

13. minds of men

14. minds of men(outro)

15. darjeeling(feat jorja smith & unknown t)

16. christi interlude

17. thank you song