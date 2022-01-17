台本なしミュージックリアリティショー、 10-FEET×SUPER BEAVERトレーラー公開

「COREMANIA」が#2DragonAsh×CreepyNuts（3月5日21:00放送開始）、#3 奥田 ⺠生×BiSH（3 月26日21:00放送開始）の放送日時とエピソードを公開、ともに視聴チケットの販売を開始した。
「COREMANIA」は異色の組み合わせの2組のアーティストが自分たちの好きなように演奏とトークを自由に楽しむ対バン型ミュージックリアリティショー。台本は存在せず、NGもルールもない、MC不在のアーティスト2組だけで進行する番組となっている。
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また、番組の封を切る1月29日21時に放送が決定している#1 10-FEET×SUPER BEAVERの番組の一部を切り出したトレーラームービーも公開された。
＜番組概要＞
「COREMANIA」
#1 放送開始：1月29日（土）21:00〜
※アーカイブ（見逃し）：1月29日（土）放送終了後〜2月26日（土）23:00
料金：1980円（税込）
※発売期間：2021年12月17日（金）11:00〜2月19日（土）21:00
https://coremania.tokyo/events/ddEY6SHTkrnP44y
#2 放送開始：3月5日（土）21:00〜
※アーカイブ（見逃し）:3月5日（土）放送終了後 〜4月2日（土）23:00
料金：1980円（税込）
※発売期間:2022年1月14日（金）11:00〜3月26日（土）21:00
https://coremania.tokyo/events/deTYwrSC7syDrtq
#3 放送開始：3月26日（土）21:00〜
※アーカイブ（見逃し）：3月26日（土）放送終了後〜4月23日（土）23:00
料金：1980円（税込）
※発売期間:2022年1月14日（金）11:00〜4月16 日（土）21:00
https://coremania.tokyo/events/deTYEydZWjzUBJd
App ダウンロードURL
https://apps.apple.com/jp/app/coremania/id1593966244
Google ストアURL
https://play.google.com/store/apps/details?id=tokyo.coremania.android
※チケットは Web で購入いただけます。
コンテンツを視聴するためには App が必要です。（一部 PC ブラウザでも視聴可能）
オフィシャルストア URL