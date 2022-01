BE:FIRSTが、JFL(JAPAN FM LEAGUE)5局の共同キャンペーン「JFL presents FOR THE NEXT 2022」のタイアップアーティストに決定した。

「FOR THE NEXT」は、JFL5局が、新しい音楽を生み出す“NEXT GENERATION ARTIST”を選定し、次世代を担うミュージシャンとリスナーを応援するプロジェクト。今年は、SKY-HIが率いるレーベル・BMSGとのコラボでキャンペーンが展開される。

BE:FIRSTはこの企画のため、Novel Coreの書き下ろしでオリジナルのテーマソングを制作。リリックのコンセプトは “NEXT GENERATION”で、次世代の背中を押すポジティブな作品となっている。とこちらの楽曲はBE:FIRSTがレギュラーナビゲーターを務めるJ-WAVE「SPARK」の1月24日(月)放送で初披露となる。

さらに、3月4日には東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でライブイベント「LIVE FOR THE NEXT」が行われることも決定した。こちらのイベントにはBE:FIRSTに加え、BMSG代表のSKY-HI、レーベルメイトのNovel CoreとAile The Shotaが出演する。ライブに関する詳細は、「FOR THE NEXT」のオフィシャルサイトで確認を。

JFL presents LIVE FOR THE NEXT 2022

2022年3月4日(金)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

<出演者>

SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / Aile The Shota