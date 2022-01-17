NCT 127の期間限定カフェ「NCTzen 127-JAPAN presents "Cafe 127"」が2月1日に東京・BOX cafe&space 表参道ヒルズ店、BOX cafe&space 新宿ミロード1号店、大阪・kawara CAFE＆DINING 心斎橋店、愛知・BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店の4カ所にオープンする。

「Cafe 127」はNCT 127のファン会報「NCT 127 OFFICIAL BOOK Vol.5」に登場するカフェを再現したもの。各店舗ではメンバーをイメージしたフィッシュバーガーやキャロットパスタ、グループの楽曲「英雄; Kick It」「Cherry Bomb」をもとにしたドリンクが提供され、アクリルスタンドやクリアフォトカード付きのキャラメルなどがオリジナルグッズとして用意される。来店方法などの詳細は特設サイトで確認しよう。

NCT 127「NCTzen 127-JAPAN presents "Cafe 127"」

2022年2月1日（火）～4月17日（日）東京都 BOX cafe&space 表参道ヒルズ店

2022年2月1日（火）～3月27日（日）東京都 BOX cafe&space 新宿ミロード1号店

2022年2月1日（火）～4月17日（日）大阪府 kawara CAFE＆DINING 心斎橋店

2022年2月1日（火）～3月27日（日）愛知県 BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

(c)SM ENTERTAINMENT JAPAN INC.