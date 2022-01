全26種、どれ選ぶ？「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」やわらかクリアチャーム

リアライズよりアニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)にて、「やわらかクリアチャーム プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(全26種)」の販売が決定、2022年1月13日〜1月22日までの期間、予約販売が行われる。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、セガとColorful Paletteの協業によるボーカロイド・初音ミクを中心としたメディアミックスプロジェクトによる、リズム&アドベンチャーゲームアプリ。

このたびベルハウスより本作の「やわらかクリアチャーム」の発売が決定し、アニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)にて予約販売が行われることが決定した。

商品サイズは約W60×H60mm、価格は各748円(税込)。

鏡音レンや天馬司や巡音ルカなど、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』で活躍するキャラクターたちがずらりとラインナップされており、何と全26種!

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.