古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」の紙製コースター第1弾が、1月19日に全国のセリア、アニメイトほかで発売される。価格は税込各110円。

「コースターコレクション ハイキュー!! TO THE TOP Vol.1」は、箔押し仕様のシークレット2種を含む全54種。コースターの表面には「ハイキュー!! TO THE TOP」の印象的な場面カットがフルカラーでプリントされた。コースターの裏面にはモノクロで「だってお前を倒したい」「強さは心地良い」「プレーは大分おりこうさんよな」といった、表面の場面カット時のセリフ、あらすじをデザイン。コースターとして普段使いすることはもちろん、集めることで「ハイキュー!! TO THE TOP」の物語を回顧できる。

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS