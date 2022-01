伝統と美学に共通点｜アルマーニ／リストランテとHOTEL THE MITSUI KYOTOのコラボレーション

環境問題をはじめとした様々な社会問題への意識が高い、デザイナーであるジョルジオ・アルマーニ氏。廃棄食材を使用して染色を行なった風呂敷を制作するなど、ファッションでのアプローチはもちろんのこと、その哲学を組み込んで監修するレストラン”アルマーニ/リストランテ”の展開も行なっている。

同レストランは世界でミラノ、ドバイ、ニューヨーク、東京(エンポリオ アルマーニ カフェは含めず)の4都市で展開されており、モダンイタリアンをベースとし、洗練された料理を提供するというコンセプトが共通している。そのほか各店ともにエリアごとの特色を持っており、東京のアルマーニ / リストランテは日本の旬の食材との融合が特徴で、季節の食材を使用した四季折々のコース料理が魅力である。

さて、そんなアルマーニ/リストランテは、今回共通の志を持つ京都のラグジュアリーホテル”HOTEL THE MITSUI KYOTO”とコラボレーションを実施し、「食」におけるサステナビリティに配慮したダイニングイベント「地産地消・サステナブルダイニング」を1月末に開催する。

今回のコラボレーションでは、アルマーニ側のシェフであり、2021年12月、イタリア版ミシュランガイドとも言われる評価本「Gambero Rosso」で最高ランクとなる3フォークを獲得し、世界で1名だけが選出されるThe Chef Of The Yearを受賞したエグゼクティブシェフのカルミネ・アマランテ氏が、HOTEL THE MISTUI KYOTO内のイタリアンレストラン「FORNI(フォルニ)」へ出向き、京都食材を主に使用した地産地消にこだわったサステナブルな料理の数々を提供するという。

これに際してカルミネシェフは「今回のコラボレーションイベントをとても楽しみにしています。 HOTEL THE MITSUI KYOTOとアルマーニリストランテの間には、大きな共通点があります。伝統を大切にしている点、シンプルで洗練されたデザインを好む点など、美への考え方が非常に似通っているのです。全く異なる背景を持つ二者でありながら、美に対する哲学に共通点があることで、今回のコラボレーションが素晴らしいかたちで実現できると確信しています」とコメント。素晴らしい料理の数々が楽しめること間違いないだろう。

地産地消 サステナブル 「四季の間 ガラディナー」 10席限定

内容:中庭 に 位置する総檜造りの「四季の間」にて 開催する 一夜限りの饗宴。

日程:2022年1月21日

時間:開場 18:00 開演 18:30

料金:4万円(税金・サービス料込)

場所:四季の間

メニュー:8品+ワインペアリ ング (お土産付 )

地産地消 サステナブル「ランチコース」「ディナーコース」

内容:アルマーニ/ リストランテのエグゼクティブシェフ カルミネ・アマランテ氏 が自ら腕を振い提供する2 日間だけのスペシャルコース。 旬の素材を活用したランチとディナーを、国産ワインとのペアリング とともにお届け。

■ランチコース

日程:2022年1月23日

時間:11:30~14:30 L.O.

料金:1万円(税金・サービス料込)

メニュー:6品 +ワインペアリング

■ディナー コース

日程:2022年1月22日、23日

時間:17:30~20:30 L.O.

料金:2万円(税金・サービス料込)

メニュー:7品+ ワインペアリング

ARMANI / RISTORANTE監修「スペシャルアフタヌーンティー」

内容:ARMANI / RISTORANTE と HOTEL THE MITSUI KYOTO 、 2つの大人気アフタヌーンティが共演。

日程:2022年1月22日~1月31日

時間:12:00~ / 14:30~ 2部制

場所:「FORNI 」 THE GARDEN BAR

料金: 7500円 (ドリンクフリーフロー 付き 税金・サービス料込)

メニュー: 13種のスイーツとセイボリー / ARMANI Tea 10種のお土産付き

予約専用番号 :075 468 3166

受付時間:平日 9:00 〜 19:00 / 土・日・祝 9:00 〜 18:00

予約専用メールアドレス :restaurants.kyoto@hotelthemitsui.com

