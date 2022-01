amieずらりと新グッズ『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』

あみあみの女性向けブランドamieより、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』より、「立体ネームアクキー」「フレフレうちわチャームコレクション」「おでかけフォトコレクションLight」が登場! 予約受付がスタートしている。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、セガとColorful Paletteの協業によるボーカロイド・初音ミクを中心としたメディアミックスプロジェクトによる、リズム&アドベンチャーゲームアプリだ。

そんな本作のキャラクターたちをデザインした新アイテムが、あみあみの女性向けブランドamieからリリースされる。

ラインナップは、「立体ネームアクキー」「フレフレうちわチャームコレクション」「おでかけフォトコレクションLight」。

「立体ネームアクキー」は、キャラクターの名前がとっても目立つ、大きなアクリルキーホルダーです。全26種からお好きなものお選びいただける。価格は各990円(税込)。

「フレフレうちわチャームコレクション」は、カバンにつけても、ぬいぐるみに持たせてもかわいい、うちわ型のチャームで、vol.1~vol.3が同時に登場する。

価格は10パック入りBOXで各4950円(税込)。

「おでかけフォトコレクションLight」は、好きなキャラといつでも記念撮影ができるアクリルフォトフレーム。こちらもvol.1~vol.3が同時に登場する。

価格は8パック入りBOXが各5720円(税込)、9パック入りBOX各6435円(税込)となっている。

☆新商品のイメージをみる(写真6点)>>>

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. piapro All rights reserved.