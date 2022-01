ルービックキューブより簡単？ 難しい？「ルービック3Dスライド」

メガハウスは、ルービックキューブシリーズの新商品「ルービック3Dスライド」の日本展開を発表した。

ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズル。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。

1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売され、今でも立体パズルの定番として高い人気と知名度を持つ。

「ルービック3Dスライド」は、19個の可動式キューブをスライドさせて6面の色を揃えるルービックキューブ型のパズル。

各面の真ん中のキューブパーツは固定されていて動かない。また、中のキューブパーツは取り出すことができず、立方体の枠の中で可動式キューブパーツをスライドさせて揃えていく。回して揃えるルービックキューブとは揃える手法が異なり、自身の揃え方を見つけて楽しむことが魅力でもある。

メガハウスによる事前のモニター調査では、「ルービックキューブを揃えるよりも難しく感じる」、「自分なりの解き方を見つけることができて楽しい」、「自力で解けたので達成感がある」、「スライドパズルが得意でやり方を応用できたので比較的簡単だった」というコメントが寄せられたという。

立体パズルを初めて遊ぶ方はもちろん、スタンダードなルービックキューブを揃えられる方も、新感覚のパズル体験を楽しめるだろう。

RUBIK'S TM & (C) 2022 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.