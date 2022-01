木村拓哉、明石家さんま作詞曲に「“これ、さんまさんじゃん！”っていう部分が結構あるけど、ホントにカッケーんだよな」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月の放送は、1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』を特集します。毎週4曲ずつ、アルバム収録順で楽曲にまつわるエピソードを交えながら紹介します。1月9日(日)の放送では、前回に引き続き、アルバム5曲目から8曲目までを紹介。この記事では7曲目、8曲目について語ったトークの模様を紹介します。作詞:糸井重里/作曲:Davy Bergier/編曲:井出泰彰「夜は朝に追われて」は、2019年7月に当番組にゲスト出演してくれた糸井重里さんが作詞を担当しています。「事前に、糸井さんとは『最近どうよ?』みたいなお話から始まって、3時間ほど雑談して。 “こんな(コロナ禍の)状況だけど踏ん張っていこうよ”っていうメッセージを込めていただいております」と説明。作曲については「以前から、僕のステージやパフォーマンスにサポートでギターで入ってくれているDavy(Bergier)っていうフランス人の方がいるんですけど、彼が『よかったら、こういう楽曲、拓哉に合うと思うんだよね』って作ってくれたナンバー。身近で実際にステージで一緒にセッションしてくれている方が、そういう思いで曲を作ってくれたのもすごくうれしかった」と振り返ります。「ライブをやる構成のなかでも、ここまでリラックスした瞬間があってもいいんじゃないかなっていうことで選曲して、歌詞を糸井重里さんに書いていただいたナンバーです」と思い語ります。そんな「夜は朝に追われて」をオンエアした後、ニューアルバム『Next Destination』スペシャルサイトへ寄せた糸井さんからのコメントに触れ、「もうこれ、半分ステージの演出が入っていますね(笑)。これを元にステージも構成しようかなと思いますけど。糸井さんらしいな、“朝が来るんだよ! 光がやって来るよ!”っていう。サウンドはリラックスしているんだけど、強い意志を持った曲だなと思っています」と感想を口にしました。作詞:明石家さんま, BEGIN/作曲:BEGIN/編曲:BEGIN, 清水俊也明石家さんまさん×BEGINという異色タッグによる楽曲紹介を前に、「さぁ、ついにいきますよ! あの“お笑い怪獣”(笑)」と笑いを誘う木村。2020年の元旦に放送された正月恒例の特番「さんタク」(フジテレビ系)ロケ中のやり取りがきっかけとなり、さんまさんが作詞に加わることになりました。ロケの合間に、さんまさんから「またお前、アルバム作るやろ?」と言われ、木村が「そういうことになったら、ぜひ作りたいと思います」と答えると、「まぁ、そのときは作詞するわ!」と言ってくれたことを打ち明けます。そんな経緯もあって「ぜひ有言実行していただこうということで、この曲が実現したんですけど」と明かします。「Born ready」について、「今、みんなありますよね。“(世の中が)今こういう時期だから”っていう。『だからお前、これ歌えや』っていう感じで書いてくださっているし、本当にさんまさんらしいなって。ただかっこつけているだけじゃなくて、チャーミングな部分をしっかり残してくれている感じもいっぱいあるし。しっかり1ワード1ワード噛みしめて聴くと“深いな”って……なんだけど、絶対に堅苦しくない、フォーマルには絶対まとめないっていうナンバーになっております。すごく好きなナンバーですね」と思いを明かし、さらに、「歌詞を見てると、“これ、さんまさんじゃん!”っていう部分が結構あるんですけど、でもホントにカッケーんだよな」としみじみ語る場面も。さらに、裏エピソードも披露。「『Next Destination』を作っていくなかで、このナンバーの作業が“トリ”という感じでした。スタジオは、いつも使用しているビクタースタジオではなく、京都の街中にあるレコーディングスタジオで、“これ友達の家?”みたいなところでレコーディングしたんですけど、あの環境が良かったような気がしますね。“友達の家に集まってレコーディングして、モノを作ってみた”っていう感じが」と振り返りました。なお、木村は『Next Destination』を引っ提げて、自身2回目、2年ぶりとなるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を2月に開催します。2月5日(土)、6日(日)の兵庫・ワールド記念ホールでの公演を皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、神奈川・ぴあアリーナMMで各2公演、4会場8公演のライブツアー開催が決定しています!次回1月16日(日)の放送は、『Next Destination』特集・第3弾をお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/