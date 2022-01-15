柏レイソルは15日、トップチームの新体制と選手背番号を発表した。

2021年の明治安田生命J1リーグで15位に終わった柏。今冬の移籍市場では長年チームの攻撃をけん引してきたFWクリスティアーノ（現V・ファーレン長崎）ら、複数の主力が退団した。一方でサガン鳥栖からMF小屋松知哉、ヴィッセル神戸からFWドウグラスを完全移籍で獲得するなど数名の新戦力を加えて、ネルシーニョ体制4年目の新シーズンを迎える。

背番号では、小屋松が「14」、ドウグラスが「49」に決定。清水エスパルスから完全移籍加入する中村慶太は「8」、ロアッソ熊本より完全移籍加入する岩下航は「23」を着用する。

また、複数のナンバー変更も行われ、DF三丸拡やMF椎橋慧也、FW武藤雄樹、MFマテウス・サヴィオ、GKキム・スンギュ、FW細谷真大が新たな番号を背負うことになった。

柏の新体制は以下の通り。

◆■選手

1．GK 猿田遥己（横浜FCへの期限付き移籍より復帰）

2．DF 三丸拡（20番から変更）

3．DF 高橋祐治

4．DF 古賀太陽

5．DF エメルソン

6．MF 椎橋慧也（26番から変更）

7．MF 大谷秀和

8．MF 中村慶太（清水より完全移籍加入）

9．FW 武藤雄樹（19番から変更）

10．MF マテウス・サヴィオ（11番から変更）

13．DF 北爪健吾

14．MF 小屋松知哉（鳥栖より完全移籍加入）

15．DF 染谷悠太

18．GK キム・スンギュ（17番から変更）

19．FW 細谷真大（35番から変更）

21．GK 佐々木雅士

22．MF ドッジ

23．DF 岩下航（熊本より完全移籍加入）

24．DF 川口尚紀

25．DF 大南拓磨

27．MF 三原雅俊

28．MF 戸嶋祥郎

29．MF アンジェロッティ

30．MF 加藤匠人（筑波大より加入 ※2021年はJFA・Jリーグ特別指定選手）

32．DF 田中隼人（柏U－18より昇格）

33．DF 大嶽拓馬

34．MF 土屋巧（日体大柏高より加入）

35．FW 真家英嵩（柏U－18より昇格）

36．MF 山田雄士

37．FW 鵜木郁哉

38．FW 升掛友護（柏U－18より昇格）

39．FW 森海渡（筑波大学より加入）

44．DF 上島拓巳

46．GK 松本健太

49．FW ドウグラス（神戸より完全移籍加入）

◆■トップチームスタッフ

監督 ネルシーニョ

ヘッドコーチ 井原正巳

コーチ 栗澤僚一

コーチ兼フィジカルコーチ 松原直哉

フィジカルコーチ ディオゴリニャーレス

GKコーチ 井上敬太

テクニカル 岡村保志

ドクター 兵頭康次郎

メディカル 荒川薫、赤井寛之、板垣惇哉、生田亮平、ファビアーノ

通訳 焼田功、早川エジソン正吉、勝田道徳、李昌源

エキップメント 木村将文

主務 宮本拓巳