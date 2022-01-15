川崎フロンターレは15日、「2022新体制発表会見」を実施。新シーズンの選手と背番号を発表した。

北海道コンサドーレ札幌から完全移籍のMFチャナティップは、札幌時代と同じ「18」に決定。横浜FCから加入のMF瀬古樹は「16」に決まった。

また、2021シーズンから背番号を変更する選手も複数見られ、MF橘田健人が「8」に変更。そしてその8番を背負っていたMF脇坂泰斗は、2020シーズンで現役引退の中村憲剛FRO（Frontale Relations Organizer）が背負っていた「14」を継承した。

今回発表された選手一覧は以下の通り。

1.GK チョン・ソンリョン

2.DF 登里享平

3.MF 塚川孝輝

4.DF ジェジエウ

5.DF 谷口彰悟

6.MF ジョアン・シミッチ

7.DF 車屋紳太郎

8.MF 橘田健人 ※22番から変更

9.FW レアンドロ・ダミアン

10.MF 大島僚太

11.FW 小林悠

12. サポーター

13.DF 山根視来

14.MF 脇坂泰斗 ※8番から変更

15.DF 佐々木旭（流通経済大学より加入）

16.MF 瀬古樹（横浜FCより完全移籍）

17.MF 小塚和季

18.MF チャナティップ（札幌より完全移籍）

19.FW 遠野大弥

20.FW 知念慶

21.GK 安藤俊介

22.GK 早坂勇希 ※32番から変更

23.FW マルシーニョ

24.FW 宮城天

25.MF 松井蓮之 ※31番から変更

26.FW 永長鷹虎（興国高校より加入）

27.GK 丹野研太

28.FW 五十嵐太陽（川崎F・U18より昇格）

30.DF 田邉秀斗

31.MF 山村和也 ※28番から変更

41.MF 家長昭博