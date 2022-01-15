名古屋グランパスは15日、2022年シーズンの新体制発表会を実施。新たなチームスローガン「未来へ」やクラブ創設30周年事業と共に、選手の背番号を発表した。

鳥栖から新加入のFW酒井宣福は「9」、MF仙頭啓矢は「14」に、そして鹿島から加入のMFレオ・シルバは「16」に決定。2021年シーズンまで所属したFWガブリエル・シャビエルが退団し空き番となった「10」は、FWマテウスが背負うことになった。

今回発表された選手一覧は以下の通り。

1.GK ランゲラック

2.DF チアゴ（C大阪から期限付き移籍）

3.DF 丸山祐市

4.DF 中谷進之介

5.MF 長澤和輝

6.DF 宮原和也

7.MF 阿部浩之

8.FW 柿谷曜一朗

9.FW 酒井宣福（鳥栖より完全移籍）

10.FW マテウス ※16番から変更

11.FW 相馬勇紀

13.DF 藤井陽也

14.MF 仙頭啓矢（鳥栖より完全移籍）

15.MF 稲垣祥

16.MF レオ・シルバ（鹿島より完全移籍）

17.DF 森下龍矢

18.GK 渋谷飛翔

19.FW 齋藤学

21.GK 武田洋平

22.GK 東ジョン（栃木への育成型期限付き移籍から復帰）

23.DF 吉田豊

24.DF 河面旺成（大宮から完全移籍）

26.DF 成瀬竣平

28.DF 吉田晃

31.MF 吉田温紀（下部組織より昇格）

32.MF 豊田晃大（下部組織より昇格）

33.MF 甲田英將（下部組織より昇格）

40.FW シュヴィルツォク

44.FW 金崎夢生