和久井健原作による「舞台『東京リベンジャーズ』－血のハロウィン編－」の追加キャストが発表された。

3月18日から21日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、3月25日から4月3日まで東京・サンシャイン劇場で上演される同舞台。今回、東京卍會の壱番隊隊長である場地圭介を慕い、木津つばさ演じるタケミチの相棒的存在となる壱番隊副隊長の松野千冬役を植田圭輔、東卍の結成メンバーの1人で今作のキーマンとなる場地役を上田堪大が演じることが明らかに。また芭流覇羅のNO.3として東卍メンバーと敵対する羽宮一虎役には赤澤燈、花瀬琴音演じる橘日向の死に関して重要なカギを握る稀咲鉄太役には結城伽寿也がキャスティングされた。

チケットの公式サイト先行は1月30日23時59分まで受付中。また新キャストのFC先行受付もスタートした。

舞台「東京リベンジャーズ 」－血のハロウィン編－

日程：2022年3月18日（金）～3月21日（月・祝）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



日程：2022年3月25日（金）～4月3日（日）

会場：東京都 サンシャイン劇場

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

脚本・演出：伊勢直弘

キャスト

花垣武道：木津つばさ

橘日向：花瀬琴音

橘直人：野口準

佐野万次郎：松田凌

龍宮寺堅：陳内将

千堂敦役：中尾暢樹

林田春樹：中島大地

三ツ谷隆：相澤莉多

長内信高：新田健太

半間修二：菊池修司



松野千冬：植田圭輔

場地圭介：上田堪大

羽宮一虎：赤澤燈

稀咲鉄太：結城伽寿也

(c)和久井健・講談社／舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会