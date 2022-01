アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第2節が14日に行われ、グループB・Cの2試合が行われた。

サディオ・マネを擁するセネガル代表は、新型コロナウイルスの影響で複数の主力を欠くなか、ナビ・ケイタらが先発したギニア代表と対戦。ポゼッション率では互いに引けを取らないなか、両チームとも決定的なチャンスを決めきれず、試合はスコアレスドローに終わった。また、初戦でギニアに敗れたマラウイ代表は、同じく第1節を落としたジンバブエ代表に2-1で勝利している。

初戦でガーナ代表に勝ったモロッコ代表は、第2節でもコモロ代表を2-0と破って2連勝。グループAのカメルーン代表に続いて、早くもグループステージの突破を決めることとなった。もう1カードでは、ピエール・エメリク・オーバメヤンが心臓疾患の可能性により欠場したガボン代表がガーナ代表を相手に88分に追いつき、貴重な勝ち点1をもぎ取っている。

■第2節結果・日程

▼1月13日

カメルーン代表 4-1 エチオピア代表

カーボベルデ代表 0-1 ブルキナファソ代表

▼1月14日

セネガル代表 0-0 ギニア代表

マラウイ代表 2-1 ジンバブエ代表

モロッコ代表 2-0 コモロ代表

ガボン代表 1-1 ガーナ代表

▼1月15日

ナイジェリア代表 vs スーダン代表

ギニアビサウ代表 vs エジプト代表

▼1月16日

ガンビア代表 vs マリ代表

コートジボワール代表 vs シエラレオネ代表

チュニジア代表 vs モーリタニア代表

アルジェリア代表 vs 赤道ギニア代表

■順位表

▼グループA

1位 カメルーン代表(勝ち点6)

2位 ブルキナファソ代表(勝ち点3)

3位 カーボベルデ代表(勝ち点3)

4位 エチオピア代表(勝ち点0)

▼グループB

1位 ギニア代表(勝ち点4)

2位 セネガル代表(勝ち点4)

3位 マラウイ代表(勝ち点3)

4位 ジンバブエ代表(勝ち点0)

▼グループC

1位 モロッコ代表(勝ち点6)

2位 ガボン代表(勝ち点4)

3位 ガーナ代表(勝ち点1)

4位 コモロ代表(勝ち点0)