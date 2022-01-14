堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション」のBlu-ray / DVD発売を記念し、映画本編のBlu-ray / DVD収録版と特典映像の新作アニメ「旅立ち」が、1月22日から27日まで全国10劇場で上映される。

2月16日にリリースされる「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション」のBlu-ray / DVD。今回の上映では、アニメーション制作を担当したボンズが発売に向けて一部シーンに追加作業を施し、よりパワーアップした本編をBlu-ray / DVD発売前にスクリーンで楽しめる。新作アニメ「旅立ち」は堀越が入場者プレゼント用に描き下ろしたマンガ「No.XXX ホークス：SOOTHE」を映像化した作品。特典が多数付属するBlu-ray / DVD「プルスウルトラ版」のために制作された映像が、今回の上映でお披露目される。チケット料金や上映スケジュールなどの詳細は、上映劇場の公式サイトなどで確認を。

「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション」BD/DVD収録版＋新作アニメ「旅立ち」特別上映

上映期間：2022年1月22日（土）～27日（木）

上映劇場：北海道 札幌シネマフロンティア / 東京都 TOHOシネマズ新宿 / 東京都 TOHOシネマズ池袋 / 神奈川県 TOHOシネマズ海老名 / 千葉県 TOHOシネマズららぽーと船橋 / 愛知県 ミッドランドスクエアシネマ / 大阪府 TOHOシネマズ梅田 / 大阪府 TOHOシネマズなんば / 兵庫県 TOHOシネマズ西宮OS / 福岡県 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

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