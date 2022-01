アニメ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」と「日本語劇場版 サンダーバード55/GOGO」がコラボレート。ビジュアルとPVが公開された。

2月4日より「後章 -STASHA-」が劇場上映される「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」と、1月7日より公開中の「日本語劇場版 サンダーバード55/GOGO」。今回のコラボは日英のSFアクションの金字塔である「宇宙戦艦ヤマト」シリーズと人形劇「サンダーバード」それぞれの最新作が、2022年初頭に“発進”することを記念して実現した。ビジュアルには宇宙へ飛び出した宇宙戦艦ヤマトと、地球の大空を舞うサンダーバード1号・2号が登場。PVには宇宙戦艦ヤマト艦長の古代進と、サンダーバード総司令であるジェフ・トレーシーが各々「発進!」と号令をかけるカットなどが収められている。

「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」

2022年2月4日(金)上映開始

スタッフ

原作:西崎義展

製作総指揮・著作総監修:西崎彰司

監督:安田賢司

シリーズ構成・脚本:福井晴敏

脚本:岡秀樹

キャラクターデザイン:結城信輝

メカニカルデザイン:玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加

ゲストキャラクターデザイン:小林千鶴、岸田隆宏、立石聖

プロップデザイン:枝松聖

美術監督:舘藤健一

色彩設計:中山久美子

撮影監督:浅川茂輝

CGディレクター:後藤浩幸

編集:兼重涼子

音楽:宮川彬良、宮川泰

音響監督:吉田知弘

オリジナルサウンドエフェクト:柏原満

アニメーション制作:サテライト

製作:宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会

キャスト

古代進:小野大輔

森雪:桑島法子

真田志郎:大塚芳忠

アベルト・デスラー:山寺宏一

スターシャ:井上喜久子

ヤーブ・スケルジ:チョー

土門竜介:畠中祐

京塚みやこ:村中知

徳川太助:岡本信彦

坂東平次:羽多野渉

キャロライン雷電:森永千才

坂本茂:伊東健人

デーダー:天田益男

メルダーズ:黒田崇矢

※西崎義展、西崎彰司の崎はたつさきが正式表記。

「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205 製作委員会 「日本語劇場版 サンダーバード55/GOGO」Thunderbirds (TM)and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.