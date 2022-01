共通テストまであと1日 QuizKnockが伝える“いまできること”

1月15日(土)、16日(日)にせまった大学入学共通テスト。ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、1月13日(木)に『応援部 宣言メイトスペシャル supported by カロリーメイト』を放送。ゲストのQuizKnock・伊沢拓司さんと須貝駿貴さんが、パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭とともに、電話をつないだ高3リスナーの合格への宣言を聴いて、アドバイスと応援メッセージを送りました。ぺえ教頭:こもり校長:今夜は受験生の君から志望校への宣言を聞かせてもらって、直接応援メッセージを届けていきます。あと2日となると、ドキドキはしますね。伊沢:そうですね。聴いているみなさんも「本番に近づいている」と思うとドキドキすると思いますけど、それをたかぶりに変えるのが我々の仕事だと思っています。須貝:このラジオを毎日聴いている人は、ちゃんといつも通り聴いて同じことをして寝たほうがいいね。伊沢:リズムは大事ですからね。このリスナーの宣言こもり校長:うん! 高校受験に失敗ということは、第一志望の高校には行けていないのかな?リスナー:そうです。こもり校長:(不合格だった)原因はこれだった、みたいなことはあるのかな?リスナー:メンタル的に「もういけない……」みたいな。受ける前からちょっと諦めが入っていて、それが原因だったのかな、とは思います。伊沢:なるほどね。こもり校長:今回は大学受験だけど、不安なことだったり、高校受験のときと似ているなと思うことはあるの?リスナー:高校受験のときは志望校がC判定だったんですけど、大学受験ではD判定からC判定に上がったんです。B判定に近づいてはいるんですけど、まだC判定だし合格したことがないから不安があります。こもり校長:目指したものに対して結果を残したことがない、という不安だね。リスナー:はい。こもり校長:今は、何か一番心配なの?リスナー:明日、ラスト1日なので、最後に何ができるかな……? というか。こもり校長:あと1日で、まだやれることってあるんですか?伊沢:僕はいちばん解きなれたテキストを眺めて、ちょっとやる、というのをやっていましたね。基本的に正解できるんですよ。それでいいんですよね、自信になるから。「俺、できるじゃん」、「いままでやってきたじゃん」というのを、見つめていましたね。ぺえ教頭:なるほどね~。伊沢:自分をうまくごまかしていく、という感じですけどね。自己肯定感を高めるのは、めっちゃ大事です。須貝:そのやり方かしこいなぁ。伊沢:須貝さんは?須貝:加湿とかしてたね。風邪ひかないように。伊沢:めっちゃ大事! 当たり前だけど、健康はめっちゃ大事よ!須貝:そんなことばかりしていて、(前日は)あまり勉強しなかったかも。1日で点数上がらねーだろ、とか思って。こもり校長:なるほどね。だからどちらかというと、コンディションだったりメンタルだったりを整えるほうにフォーカスを当てると。伊沢:そう! メンタルとか体調が崩れると、一気に点数が下がりますから。それをキープするだけでいつも通りが出せるんだったら、十分でしょう。こもり校長:そうかぁ……!伊沢:ましてや、ちょっと不安があるんだもんね?リスナー:はい……。須貝:これ、いいと思うんです。1回負けて(落ちて)も、いまの高校で頑張れているんですよね。だから、「負けてもたいしたことない」ということを知っているんですよ。ぺえ教頭:おお~。須貝:でも落ちたことがない人は、負けたことがないからすごく怖いと思うんです。ちょっと有利だと思いますよ。「受かったことがない」という不安があるかもしれないけど、逆に言えば負けたことがない人もいるわけでしょ。伊沢:うんうん。須貝さんは浪人を経験しているから、余計にわかるよね。ちなみに、判定がDからCに上がったときは、どんな勉強をしていたんですか?リスナー:基礎が大事だなと思って、基礎を固めていました。伊沢:すごい。ちゃんと分析してやることがわかってできているというのは、失敗が活きているよね。こもり校長:そうですね。伊沢:ちゃんと向き合って見つめているじゃん。すごいことをしているよ。ぺえ教頭:うん!しっかりと過去の経験をいかしていけば、その分あなたは強くなっているはずです。今日、話を聞いて「受かりそう」って思いましたよ。自信に変えて頑張ってください!負けたことがある自分って絶対にいなくなんないんだけど、それこそが強い、ということを自分に言い聞かせてください。こもり校長:今、どんなことを思っている?リスナー:やるしかないので、絶対に合格します!校長・教頭:頑張ってね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/