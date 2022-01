SUPER BEAVERが2月23日にリリースするニューアルバム「東京」の全収録曲タイトル、およびジャケットデザインが公開された。

「東京」には「愛しい人」「名前を呼ぶよ」といった既発曲のほか、アサヒビール「アサヒスーパードライ」とYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のWeb CMタイアップソング「東京 - From THE FIRST TAKE」のオリジナルバージョン「東京」を含む新曲10曲を収録。この「東京」は1月23日より先行配信がスタートする。

アルバムのジャケットは東京の街の夜景を写し出したデザイン。メンバーが晴れ渡る東京の街を背にした新ビジュアルも公開された。

SUPER BEAVER「東京」収録内容

CD

01. スペシャル

02. 人間

03. 名前を呼ぶよ

04. ふらり

05. 愛しい人

06. VS.

07. それっぽいふたり

08. 318

09. 未来の話をしよう

10. 東京

11. ロマン

12. 最前線

初回限定盤Blu-ray / DVD

2021.6.24 LINE CUBE SHIBUYA LIVE映像

「SUPER BEAVER『アイラヴユー』Release Tour 2021 ~圧巻のラクダ、愛のマシンガン~」

01. 今夜だけ

02. 歓びの明日に

03. ハイライト

04. 美しい日

05. 閃光

06. irony

07. mob

08. 自慢になりたい

09. 予感

10. 正攻法

11. 突破口

12. アイラヴユー

13. 東京流星群

14. 時代

15. 名前を呼ぶよ

16. 愛しい人

17. さよなら絶望

Album「東京」制作ドキュメント映像

Music Video