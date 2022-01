SUPER BEAVER 新曲「未来の話をしよう」をSOL!で初オンエア 番組の受験生応援ソングに

SUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太さんが、1月13日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。冒頭に登場し、パーソナリティのこもり校長やぺえ教頭、リスナーと一緒に、新曲「未来の話をしよう」を聴きました。こもり校長:SUPER BEAVER先生の新曲を、今から初オンエアさせてもらいます。SUPER BEAVER先生とは、いままでいろんな時間をともにしてきました。僕ら(2020年4月に就任したさかた校長とこもり教頭)時代には、早い段階でゲストに来てもらって……。渋谷:図々しくも、何度も足を運んで……(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:ゲスト講師として普通に来てくれたこともあれば、(6月の放送では)サプライズで来てくれたこともあって。渋谷:リアクション薄かったですけど(笑)。ぺえ教頭:そうなの!?こもり校長:びっくりしすぎて、“しゃべんない”っていう出来事があったの……(笑)。渋谷:「えーっ!」って言って口をポカンとしたままで(笑)。どうしたらいいか、わからなかったよ。こもり校長:そうそう(笑)。僕はSCHOOL OF LOCK! に来てくださったゲスト講師のみなさんに思いがあるんだけど、(渋谷さんは)いちばん会いたい人。渋谷:嬉しいです。ぺえ教頭:私が見ても、2人は心を分かち合っている感じがする。校長がこんなにテンション高く、友達と話すような感覚で……。渋谷:普段はどうなのよ……?(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:緊張をしていることもあるから。こんなに心を開いている校長を見るのは、なかなか(ない)……。渋谷:よかったよかった(笑)。こもり校長:今日は受験生のみんなに届けたい曲ができた、ということで、直接届けに来てくださいました。ありがとうございます!渋谷:こちらこそです。我々の曲というのは、すべてそういう曲だと言っても過言ではないと思うんですけど、もしもこれを聴いて奮い立ってくれたら最高というものが、このタイミングでできたので……。ぺえ教頭:うんうん。渋谷:これは、これだけお世話になっているSCHOOL OF LOCK! でかけてもらえたら、いい響き方をするんじゃないのかな、というのをワクワクしながら思ってしまったんです。こもり校長:嬉しいです! 今の言葉が嘘じゃないというか……音楽って誰かのためにあるものだと思うし、誰かがいるから届けられるものだと思うし。(SUPER BEAVERは)それを体現してくれていると思います。SCHOOL OF LOCK! は生徒(リスナー)が主人公だから、そんな君たちにぴったりの曲ができたと持ってきてくれる渋谷先生が大好きです。渋谷:嬉しいですね。自分たちでレコーディングして曲を作って、自分の持っている物で聴くのもそれはそれで素晴らしいんですけど、こういう思いが乗っている番組で僕たちの曲がかかると、違う聴こえ方が発見できるんです。ぺえ教頭:へぇ~!渋谷:そういうことを、SCHOOL OF LOCK! では結構体験したから、今日も初解禁のこの曲が自分の中で違う聴こえ方をする瞬間を探したいなと思って。自分もワクワクしながら来ています。ぺえ教頭:嬉しい言葉ばっかりね、ありがとうございます。こもり校長:今、勉強しながら聴いている受験生もいるだろうし、初解禁の発表があってからずっと楽しみにしていた生徒もいるだろうし、ラジオの前で待ってくれている生徒一人ひとりにストーリーがあるよね。そんな全員と、今から一緒の時間をともにするから!渋谷:はい。一人ひとり、あなただけの響き方をしたら素敵かな、と思います。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は今年も受験生を全力で応援してきましたけど、僕はこの曲を聴いて、受験に一度失敗していて戦うのが怖い、と報告してくれた生徒のことが頭に浮かびました。それでも未来はやってくるし、戦わなきゃいけないし、いままで戦ってきた自分も間違いじゃないし。それを踏まえての、(共通テストが開催される)週末の2日間だと思うので。渋谷:うんうん。こもり校長:そういう子たちがこの曲を聴いて、少しでもよくなって、「また勉強がんばろ」って思えるんじゃないか、ってこの曲を聴きながら思っていました。ぺえ教頭:そうだね。このタイミングで聴けたことにすごく意味があるな、って私も思った。ずっと鳥肌が立ってた。渋谷:嬉しいな~。ありがとう。今回初オンエアしたこの「未来の話をしよう」は、2月23日(水)リリースのニューアルバム『東京』に収録されています。また、当番組の“受験生応援ソング”として、リリースまでは番組独占でオンエアしていくということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/