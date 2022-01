アフリカ・ネーションズカップのグループステージ第2節が13日に行われ、グループAの2試合が行われた。

ホスト国のカメルーン代表はエチオピア代表と対戦。カメルーン代表はアヤックスのGKアンドレ・オナナやバイエルンのFWエリック・チュポ・モティングらが先発に名を連ねた。試合はエチオピア代表が4分に先制するが、カール・トコ・エカンビの2ゴールを含め4点を返して逆転勝利。2連勝でグループ突破を決めた。一方のエチオピア代表は2連敗となっている。

また、カーボベルデ代表とブルキナファソ代表の一戦は、ブルキナファソが先制点を守り切って1-0で勝ち切った。

■第2節結果・日程

▼1月13日

カメルーン代表 4-1 エチオピア代表

カーボベルデ代表 0-1 ブルキナファソ代表

▼1月14日

セネガル代表 vs ギニア代表

マラウイ代表 vs ジンバブエ代表

モロッコ代表 vs コモロ代表

ガボン代表 vs ガーナ代表

▼1月15日

ナイジェリア代表 vs スーダン代表

ギニアビサウ代表 vs エジプト代表

▼1月16日

ガンビア代表 vs マリ代表

コートジボワール代表 vs シエラレオネ代表

チュニジア代表 vs モーリタニア代表

アルジェリア代表 vs 赤道ギニア代表

■順位表

▼グループA

1位 カメルーン代表(勝ち点6)

2位 ブルキナファソ代表(勝ち点3)

3位 カーボベルデ代表(勝ち点3)

4位 エチオピア代表(勝ち点0)